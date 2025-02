Katherine Miranda cuestionó al Gobierno nacional por declaraciones de la vicepresidenta: “¡Quién nos gobierna por Dios!”

Katherine Miranda reconoció tener miedo por las declaraciones de Francia Márquez - crédito UNP, @mirandabogota/Instagram y Colprensa

En la tarde del 27 de febrero de 2025, la vicepresidenta Francia Márquez publicó un comunicado en el que afirmó que se encuentra en peligro por “denunciar la corrupción y señalar lo que está mal”.

Según indicó, ante las revelaciones que hizo, recibió como respuesta amenazas contra su vida y la de la familia. No obstante, afirmó que seguiría cumpliendo con su función: “No me callarán. No me rendiré, porque el cambio que prometimos, no será frenado por el miedo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De igual forma, Augusto Rodríguez había manifestado en un comunicado, el 2 de febrero de 2025, que “no estoy deprimido, no suelo atentar contra mi propia integridad y disfruto de buena salud”, luego de hacer denuncias contra alias Papá Pitufo y el intento de este de ingresar recursos económicos a la campaña de Gustavo Petro.

La representante a la Cámara por Bogotá cuestionó al Gobierno de Gustavo Petro por la presunta inseguridad que tendrían algunos funcionarios - crédito @KatheMirandaP/X

En una publicación hecha en X, Katherine Miranda afirmó que tiene miedo del actual Gobierno, puesto que las declaraciones de los funcionarios no dan confianza: “Qué miedo este Gobierno. Augusto Rodríguez, director de la UNP, dice que no tiene intención de suicidarse y que goza de buena salud. Francia Márquez, vicepresidenta, dice que su vida corre peligro”.

Posteriormente, señaló a Petro, al decir que no sabe quién está al timón de Colombia: “¡Quién nos gobierna por Dios!“.

La representante publicó este comentario en medio de una discusión que tiene con el primer mandatario a raíz de las cifras de personas que murieron de manera violenta en Colombia durante 2023.

Según Miranda, los datos proporcionados por Medicina Legal dan cuenta de 14.033 personas afectadas por esta situación, mientras que “en las cuentas del Gobierno nacional, hubo 11.031 homicidios”, escribió en X.

La representante afirmó que tiene miedo del Gobierno nacional por las declaraciones de Francia Márquez y de Augusto Rodríguez - crédito @mirandabogota / Instagram

Por qué Francia Márquez aseguró que su vida corre peligro

En el comunicado de la vicepresidenta, Márquez dijo que no está de acuerdo con diferentes sucesos que han ocurrido dentro del Gobierno nacional: “Siempre he hablado con transparencia y con la verdad, nunca he guardado silencio. Porque la lealtad no es callar, la lealtad es advertir cuando el rumbo se desvía del camino”.

También aseguró que “cuando señalo lo que considero que no está bien en nuestro gobierno, no es para destruir, sino para construir un camino más firme y honesto”.

Y es que la relación entre el presidente de la República y la política nacida en Suárez, Cauca, parece ser distante. En el Consejo de Ministros televisado el 4 de febrero de 2025, la vicepresidenta afirmó no estar de acuerdo con la llegada de Armando Benedetti al Palacio de Nariño.

También adujo que la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, la atacó en diferentes ocasiones estando en el gabinete presidencial, lo que confirmó que varios funcionarios no tienen una buena relación con “la mano derecha” del presidente.

La vicepresidenta dijo que corre peligró por denunciar corrupción del Gobierno nacional - crédito Francia Márquez Ministerio de Igualdad

La salida de Francia Márquez del gabinete ministerial

En la noche del 27 de octubre de 2025, el presidente Gustavo Petro presentó el que será su gabinete de cara al cierre del mandato del primer presidente de izquierda de Colombia. Aunque Francia Márquez estuvo desde la posesión del mandatario como vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad, fue reemplazada por Carlos Rosero en este último cargo.

El nuevo ministro tiene amplia experiencia en la defensa de los derechos de las comunidades afro en el país. Es antropólogo y líder comunitario. Fundó el Proceso de Comunidades Negras y fue nombrado como delegado en el equipo del Gobierno de cara a las negociaciones fallidas de paz con el ELN.

Según El Espectador, Rosero es cercano a la vicepresidenta, pero fue Petro el encargado de proponerlo como sucesor de Márquez. Se reunieron el lunes 24 de febrero de 2025 para hacer el proceso de empalme de la cartera.