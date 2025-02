Karen Sevillano reveló por qué aun no desea tener hijos: “Si el papá no responde, que no tenga redes sociales porque lo boleteo”

Con su estilo franco y sin filtros, Sevillano ha puesto sobre la mesa un tema que afecta a muchas familias - crédito cortesía Canal RCN

La influenciadora y presentadora del programa de análisis de La Casa de los Famosos, Karen Sevillano, ha generado conversación en redes sociales tras compartir sus pensamientos sobre la maternidad y las dificultades que enfrentan muchas mujeres al criar a sus hijos sin el apoyo de sus parejas.

De acuerdo con una serie de videos publicados en sus historias de Instagram, Sevillano explicó que estas reflexiones han influido en su decisión de no tener hijos por el momento, destacando la importancia de contar con una pareja comprometida en la crianza.

De acuerdo con lo compartido por la presentadora, su postura surge de observar las experiencias de madres que asumen solas la responsabilidad de cuidar a sus hijos. Sevillano enfatizó que estas mujeres no solo se encargan de aspectos básicos como la alimentación y la vestimenta, sino también de tareas como llevar a los niños a la escuela y ayudarlos con sus deberes escolares, mientras que, en muchos casos, los padres están ausentes. Esta situación, según detalló la influenciadora, la ha llevado a cuestionar la idea de la maternidad sin un apoyo sólido por parte de una pareja.

La contundente postura de Karen Sevillano sobre la responsabilidad paterna

Las declaraciones de Karen Sevillano han generado un amplio debate en redes sociales, donde muchos usuarios han destacado la importancia de visibilizar las dificultades que enfrentan las madres solteras - crédito @karensevillano / Instagram

En sus declaraciones, Karen Sevillano no dudó en expresar su opinión sobre los padres que no cumplen con sus responsabilidades. La influenciadora aseguró que, si llegara a encontrarse en una situación similar, no permanecería en silencio. “Si yo tengo un hijo y el papá no responde, que no tenga redes sociales porque la boleteada que yo le pego no está escrita”, afirmó con su característico estilo directo. Estas palabras reflejan su determinación de exigir responsabilidad a los padres ausentes, incluso al utilizar plataformas digitales para visibilizar la situación.

Además, Sevillano mencionó que no toleraría ver a una expareja disfrutando de viajes o comidas mientras descuida sus deberes como padre. Según explicó, no dudaría en exponer públicamente este tipo de comportamientos, por lo que deja en claro que considera inaceptable la desvinculación de los padres respecto a sus hijos tras una separación.

La influencia de su entorno y las expectativas sociales sobre la maternidad

Karen Sevillano no dudó en expresar su opinión sobre los padres que no cumplen con sus responsabilidades - crédito karensevillano / Instagram

Además, Sevillano confesó que las historias de mujeres que crían solas a sus hijos la han llevado a reflexionar profundamente sobre esta decisión. Según explicó, su principal preocupación radica en la falta de compromiso que algunos hombres demuestran una vez que termina la relación de pareja.

“Retoñito yo. No mami hermosa porque el hombre cuando está con usted es una cosa, pero cuando ya se separa y le gustó otra nalga, el hombre es otro”, expresó Sevillano, en le que dejó entrever su escepticismo respecto a la estabilidad de las relaciones y el impacto que esto puede tener en la crianza de los hijos. Estas palabras reflejan su preocupación por la posibilidad de que, tras una ruptura, algunos hombres no solo se distancien de sus exparejas, sino también de sus propios hijos.

Un mensaje que resuena en redes sociales

Sevillano mencionó que no toleraría ver a una expareja disfrutando de viajes o comidas mientras descuida sus deberes como padre - crédito RCN Televisión

Las declaraciones de Karen Sevillano han generado un amplio debate en redes sociales, donde muchos usuarios han destacado la importancia de visibilizar las dificultades que enfrentan las madres solteras. Su postura, aunque directa, ha sido interpretada como un llamado a la reflexión sobre la corresponsabilidad en la crianza y el impacto que tiene la ausencia paterna en el desarrollo de los hijos.

Con su estilo franco y sin filtros, Sevillano ha puesto sobre la mesa un tema que afecta a muchas familias, lo que deja en claro que, para ella, la maternidad debe ser una decisión tomada con plena conciencia y con el respaldo de una pareja comprometida.