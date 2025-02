Joven denunció que fue golpeada, esposada y atacada con un taser por colarse en TransMilenio: “Estaba un poco maluca”

La joven afirmó que fue agredida al interior de la estación - crédito Colprensa/Taser

Los usuarios que evaden el pago del pasaje de TransMilenio se han convertido en un problema para el sistema de transporte, que de acuerdo con cifras expuestas por la Alcaldía de Bogotá, perdió más de 260.000 millones de pesos por los colados.

De acuerdo con la administración distrital, en 2024 la evasión del pago del pasaje fue del 13%, al no validarse 89.000 millones de pagos de la tarifa para acceder al sistema, por lo que a diario TransMilenio dejó de recibir alrededor de 719 millones de pesos.

Buscando mitigar los casos de colados, TransMilenio ha contratado a múltiples funcionarios que tienen como tarea evitar que los ciudadanos ingresen por espacios indebidos del sistema, pero estos no cuentan con un rol de autoridad y requieren de la presencia de la Policía Nacional, que son los que pueden multar a las personas.

En un caso de esta índole, una joven de 22 años evadió el pago del pasaje al ingresar por una puerta de ingreso de los articulados en la estación de Museo del oro, pero después fue sujetada por una funcionaria que, según ella, la golpeó en repetidas ocasiones junto a una policía, que llegó a atacarla con un arma eléctrica.

En diálogo con City TV, la joven, que no reveló su identidad, afirmó que no estaba orgullosa de haberse colado en el sistema, pero deslegitimó el comportamiento que tuvo la funcionaria y la policía, además de afirmar que ningún ciudadano intentó ayudarla durante los hechos.

“Iba camino para el hospital porque la verdad estaba un poco maluca, llegó la funcionaria y me dijo como “que se baja”, se fue a la fuerza y me dijo “se baja o se baja”, yo le dije que no me iba a bajar y de una fue sacando las esposas”, indicó la joven.

Además de la trabajadora de TransMilenio y la uniformada, la bogotana aseguró que también recibió ataques por parte de un hombre, por lo que anunció que iniciará un proceso legal en contra del sistema de transporte y la Policía Nacional.

“Ella me agarra de una vez del cabello y de una vez me empiezan a agredir, yo en defensa propia me defendí de ellas. Se metió otra de TransMilenio, se metió un señor y yo no tuve más opción que defenderme”

Además de exponer su caso, la joven de 22 años afirmó que este hecho debe ser tomado como una oportunidad para que se tenga control sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades.

“Que sean más humanos, tampoco deben ir a la fuerza por tener un uniforme. Si usted le habla bien a una persona le va a copiar, de resto no. No van a tener la necesidad de utilizar la fuerza”, puntualizó la joven, que tras ser arrestada, fue llevada a una URI (Unidades de Reacción Inmediata), en la que permaneció durante varias horas.

De la misma forma, Andrés Nieto, experto en seguridad ciudadana, indicó al medio citado que en caso de que se compruebe que la joven fue agredida, la Policía y la funcionaria de TransMilenio tendrán que responder por el delito de lesiones personales.

“Para el uso de la fuerza, se tiene que usar con parámetros de proporcionalidad, si es que el ciudadano está agrediendo al uniformado, la racionalidad, siempre el uniformado debe ser racional al usar la fuerza”, indicó el experto.

Cabe mencionar que con la actualización de 2025, “evadir el pago en el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), genera una multa tipo 2, que equivale al pago de 189.800 pesos″, informó la Alcaldía de Bogotá.