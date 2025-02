Edwin Palma dejaría la Junta Directiva de Ecopetrol tras su nombramiento como ministro de Minas y Energía

Edwin Palma, ministro de Minas - crédito @PalmaEdwin/X

Edwin Palma, recientemente designado por el presidente Gustavo Petro como ministro de Minas y Energía, confirmó que renunciará a su puesto en la Junta Directiva de Ecopetrol el próximo martes 4 de marzo.

Desde marzo de 2024, Palma ha formado parte de este órgano como miembro no independiente, desempeñando un papel clave en la toma de decisiones estratégicas de la compañía.

La renuncia se conoce poco después de que, el 27 de febrero, su hoja de vida fuera publicada en la plataforma oficial de la Presidencia de la República, un procedimiento necesario para formalizar su nombramiento en el Ministerio de Minas y Energía.

Palma llega a la cartera tras desempeñarse como interventor de la empresa Air-e, encargada de la distribución y comercialización de energía en la región Caribe. Antes de esto, ocupó el cargo de viceministro de Trabajo, del cual se retiró debido a desacuerdos con la entonces ministra Gloria Inés Ramírez.

<b>Perfil y trayectoria</b>

Según su historial en Ecopetrol, Palma tiene una trayectoria destacada en distintas áreas de gestión y políticas públicas. Su experiencia incluye roles en:

Administración y liderazgo estratégico, políticas de gobierno y gestión pública, desarrollo del talento humano y recursos humanos, ámbitos jurídicos y gobernanza corporativa, y seguridad, salud y medio ambiente.

Además, a lo largo de su carrera, Palma ha estado vinculado con el sector sindical, llegando a ser presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), una de las organizaciones más influyentes en el ámbito laboral del sector energético en Colombia.

Ecopetrol sobre la compra de la empresa Air-e

La crisis del sector energético en la Costa Caribe puso en el centro del debate la situación de Air-e, cuya intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos con fines de liquidación generó incertidumbre sobre su futuro. En medio de este panorama, surgieron especulaciones sobre posibles compradores de la empresa, siendo Ecopetrol uno de los nombres más mencionados en el sector financiero.

Desde comienzos del año, algunos inversionistas y analistas señalaron que la petrolera nacional podría incursionar en el negocio de la distribución eléctrica con la compra de Air-e. Sin embargo, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, fue categórico en su respuesta: “Nosotros no hemos pensado entrar en este negocio, no está dentro del portafolio, no está dentro del encaje estratégico de la hoja de ruta que hemos trazado de comprar distribución”, dijo en la revista Semana.

Aunque Ecopetrol fortaleció su presencia en energías renovables y almacenamiento a gran escala, su enfoque sigue estando en la generación de energía, no en su distribución. Roa explicó que la compañía busca adquirir activos que le permitan entregar energía directamente en el sistema de intercambios comerciales y XM.

Además, algunos expertos advierten que la empresa enfrenta restricciones normativas que limitan su incursión en el negocio eléctrico, ya que posee a ISA, la principal transmisora de energía del país, lo que le impide integrar negocios de transmisión y generación.

No obstante, Roa argumenta que las leyes 142 y 143, que establecían esas restricciones, fueron modificadas en los planes de desarrollo del gobierno anterior y el actual. “Algunos dicen que ISA hoy puede ser generador de energía, porque las restricciones que estaban en la Ley 142 y 143 fueron levantadas”, mencionó el presidente de la compañía.

Otra posibilidad analizada es que Ecopetrol adquiera proyectos de energía renovable suspendidos, como los parques eólicos en La Guajira que enfrentan conflictos sociales. Sin embargo, Roa aclaró: “No necesariamente. Tenemos un portafolio muy grande de proyectos, casi de 6.000 megavatios en distintas etapas. Nuestras prioridades son las granjas solares, los proyectos eólicos en tierra y, como último, los proyectos eólicos en el off shore”.