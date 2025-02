Daniel Quintero negó rumores de darle la espalda al Pacto Histórico ante posible candidatura a la Presidencia 2026: esto dijo

La eventual participación de Daniel Quintero por fuera del Pacto Histórico podría marcar un nuevo capítulo en la reconfiguración de la izquierda colombiana - crédito @QuinteroCalle/X

Ante la renuncia protocolaria de Gustavo Bolívar a la dirección del Departamento para la Prosperidad Social (DSP) con el fin de una posible aspiración a la Presidencia de la República en 2026 ha comenzado a generar efectos en el sector progresista del país. Las versiones sobre su candidatura reconfiguraron el panorama político dentro de la coalición del Pacto Histórico, donde varios nombres suenan como aspirantes, entre ellos el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso la cadera W Radio, el exmandatario local estaría estudiando la posibilidad de presentar su candidatura por fuera del Pacto Histórico, partido de Gobierno. La decisión se fundamentaría en la percepción de que su movimiento, Independientes, tiene representación en la administración del presidente Gustavo Petro, pese a su apoyo durante la campaña electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Desde el inicio del actual Gobierno, varias figuras cercanas a Quintero, como Esteban Restrepo, fueron mencionadas para ocupar cargos en el Ejecutivo, sin que se concretaran nombramientos. A pesar de los recientes ajustes en el gabinete ministerial, el movimiento Independientes no ha sido tenido en cuenta, lo que profundizó la distancia entre ambas partes.

La coalición del Pacto Histórico enfrenta posibles divisiones con las aspiraciones de Bolívar, Quintero y otros dirigentes progresistas - crédito Luis Eduardo Noriega A./EFE

El escenario para las elecciones de 2026 se perfila como una contienda con múltiples candidaturas en el sector progresista. Aunque Bolívar es visto con ventaja por su exposición en el Ejecutivo, algunos sectores consideran que su eventual participación en una consulta interpartidista del Pacto Histórico podría generar divisiones.

Frente a esta situación, se rumoró que Quintero estaría considerando la opción de recolectar firmas para presentar su candidatura de forma independiente, evitando así los procedimientos que el Pacto Histórico establezca para seleccionar a su candidato único. Esta decisión se sumaría a otras precandidaturas que al parecer optarían por el mismo mecanismo, tal como lo insinuó el concejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo.

No obstante, el exalcalde de Medellín desmintió esta información a través de su cuenta en X, donde afirmó que no ha tomado ninguna decisión y que ni siquiera sabe si presentará o no su candidatura a la Presidencia.

“No es cierto esto. No he tomado decisiones al respecto. Primero tengo que decidir aspirar, y para eso tengo que vencer a la Procuraduría en su intento de sacarme de la política. Unidad = Victoria”, se lee en la publicación de Quintero.

Daniel Quintero señaló que aún está meditando la opción de aspirar a la Presidencia en 2026 - crédito @QuinteroCalle/X

Aunque se especuló que la decisión de Quintero podría abrir un nuevo capítulo en la reconfiguración de la izquierda colombiana, en la que también se mencionan otros posibles aspirantes como la senadora María José Pizarro, la exministra de Salud Carolina Corcho, el pastor Alfredo Saade o la congresista Martha Peralta; hasta el momento, estas opciones solo hacen parte de los rumores que circulan en el ámbito político.

Mientras el sector progresista ajusta sus fichas, desde la oposición también se perfilan posibles candidaturas, aunque ninguna ha sido oficializada. Por ahora, las únicas precandidaturas confirmadas son las de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la periodista Vicky Dávila, que han anunciado su intención de participar en la contienda presidencial, además de la disputa interna que hay en el partido de derecha Centro Democrático.

La posible candidatura independiente de Daniel Quintero, lejos del Pacto Histórico, podría redefinir la contienda presidencial en el sector progresista para 2026 - Sitio web del partido

Con un panorama político aún en construcción, la posible candidatura independiente de Daniel Quintero podría convertirse en uno de los factores que definan el rumbo de la carrera por la Casa de Nariño en 2026.

Fecha límete para que un servidor público que quiera postularse a la candidatura presidencial renuncie a su cargo

Ante el proceso electoral para la Presidencia de Colombia en 2026, los posibles aspirantes deberán inscribirse ante el sistema electoral en las fechas establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya sea a través de partidos políticos o mediante la recolección de firmas como candidatos independientes.

De acuerdo con el calendario electoral y lo estipulado en la Constitución Política, los funcionarios interesados en postularse deberán presentar su renuncia al cargo con al menos un año de anticipación a las elecciones para evitar inhabilidades. Para los aspirantes a la jefatura de Estado o a la vicepresidencia, la fecha máxima de renuncia será el 30 de mayo de 2025, mientras que aquellos que busquen una curul en el Senado o la Cámara de Representantes deberán hacerlo antes del 7 de marzo de 2025.

El Consejo Nacional Electoral será el ente que de un calendario oficial para las candidaturas presidenciales y de Congreso en las elecciones de 2026 - crédito Karol Galindo/Colprensa

Los ciudadanos que deseen aspirar a la Presidencia pueden inscribirse por medio de partidos o movimientos políticos con personería jurídica, o como candidatos independientes, para lo cual deberán presentar un número determinado de firmas que respalden su postulación, según los requisitos fijados por la autoridad electoral.

Aunque la Registraduría aún no ha publicado el calendario oficial para 2026, las fechas mencionadas están establecidas por la normativa vigente.