Corte Suprema de Justicia investigará a los congresistas que aparecen en el listado de ‘Mr Taxes’ por pedirle puestos en la Dian

- crédito Colprensa

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emprendió una indagación preliminar sobre un grupo de congresistas señalados por el ministro de Comercio y anterior director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, en un listado entregado a la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con información conocida por W Radio, la investigación busca esclarecer si los legisladores habrían influenciado el nombramiento de funcionarios en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

De hecho, en ese listado figurarían funcionarios de varios movimientos y partidos políticos que habría acudido al funcionario, también conocido como “Mr Taxes” para buscar nombramientos o proponer hojas de vida.

Estas solicitudes, como reveló el medio informativo radial a través del programa El reporte Coronell, serían estratégicas, debido a que buscarían ubicar directores en los puertos marítimos del país, luego de que se revelara el escándalo de Diego Marín, conocido como “Papá Pitufo”.

El anterior director de la Dian denunció a varios congresistas que habría presionado para nuevos contratos a posibles "ahijados políticos" en la Dian - crédito Colprensa

Por su parte, el proceso está a cargo del magistrado Francisco Farfán, que evaluará las pruebas y determinará si existen elementos suficientes para avanzar en la investigación sobre un posible tráfico de influencias, con el posible fin , por parte de los congresistas involucrados, de brindar cargos a posibles “ahijados políticos”.

El magistrado Farfán, a su vez, será el encargado de determinar si se configuran delitos como el tráfico de influencias.

Paralelamente, en la misma Sala de Instrucción avanzan otras dos líneas de investigación sobre el escándalo en la Dian. Una de ellas está bajo la magistrada Cristina Lombana, que investiga específicamente a Roy Barreras tras una denuncia del senador Jota Pe Hernández.

Con este nuevo proceso, la Corte Suprema busca esclarecer hasta qué punto hubo interferencia política en la entidad y si se configuraron delitos en la gestión de cargos dentro de la institución.

Marelen Castillo también arremetió en contra de la fiscal general por sus palabras sobre la denuncia de Luis Carlos Reyes - crédito @CastilloMarelen

Los congresistas que será investigados

Entre los nombres entregados por Reyes aparecen senadores de distintos partidos, según confirmó Semana, que incluyen a Alfredo Deluque, Mauricio Parody, Kike Cabrales, Saray Robayo, Liliana Bitar, Ciro Rodríguez, Yenica Acosta, Daniel Restrepo, Armando Zabaraín, Édgar Díaz, Sandra Jaimes, Carlos Mario Farelo, Ángela Vergara, Germán Blanco, Leonardo Gallego, Jairo Castellanos, Antonio Correa, Alejandro Martínez, Silvio Carrasquilla, Fernando Niño, Carlos Cuenca, Juan Carlos Garcés, Juan Samy Merheg, Efraín Cepeda y Roy Barreras.

Además, figuran los representantes a la Cámara Olga Lucía Velásquez, Julio Elías Vidal, Nicolás Echeverry, Wilmer Carrillo, Óscar Darío Pérez, Karina Bocanegra y Cha Dorina.

Según trascendió, los congresistas habrían recomendado personas para ocupar cargos clave en la Dian, en ciudades como Riohacha, Sincelejo, Montería, Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, Leticia, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura, Armenia, Barrancabermeja, Puerto Inírida y Pereira. Algunos de estos pedidos habrían estado relacionados con ascensos o traslados dentro de la entidad.

El escándalo de alias Papá Pitufo habría tenido que ver con la denuncia de "Mr Taxes" - crédito José Luis González/Reuters y Redes sociales

En una entrevista con el medio radial mencionado, Reyes reveló que Roy Barreras, excongresista y actual embajador de Colombia en Londres, no solo le habría solicitado nombramientos en la Dian, sino que lo amenazó.

“Me pidieron la Dian Buenaventura. Sí, el entonces presidente del Congreso me la pide. Sí, sí, es verdad. Buenaventura y Cali. Y me hizo un comentario curioso. Me dijo: «Mira, apreciado Luis Carlos, tú eres un tipo muy prometedor, tú vas a ser ministro, tú vas a ser esto, lo otro. Tú eres como un futbolista. Imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas». Y me entregó hojas de vida para la dirección de aduanas de Buenaventura y la de Cali; lo cual tiene, pues, mucho sentido porque el contrabando que entra por Buenaventura sigue su tránsito hacia Cali y requiere una coordinación entre los funcionarios que están comprometidos en ambas secciones”, aseguró Reyes.

“Tan consciente soy, que estos son hechos que ustedes los están escuchando ahora, pero que desde que llegó la nueva fiscal, pues se lo hice saber, son cosas muy importantes. La otra cosa es que estos son cosas sugerentes, son indicios; lo que aquí realmente puede llevar a que se conozcan cosas más a fondo, o limpiar el nombre. O sea, mire, la presunción de inocencia de todo el mundo es muy importante. Realmente, lo que aquí necesitamos es una investigación judicial a fondo. Pero claro, estoy consciente de lo que estoy diciendo”