Vicky Dávila le contestó a Gustavo Petro por decir que la precandidata “se quería parecer a Milei”: “Los vamos a derrotar en el 2026″

Vicky Dávila le dijo a Gustavo Petro que sería derrotado en las elecciones de 2026

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó las aspiraciones políticas de la precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos, más conocida como Vicky Dávila, al compararla con el mandatario argentino Javier Milei.

En una entrevista con El País, Petro afirmó que Dávila busca consolidarse como una figura similar al líder argentino. “Vicky quiere ser Milei, pero para eso necesita que mi gobierno sea un desastre”, señaló el jefe de Estado.

Al respecto de estas palabras, la periodista y ahora precandidata presidencial no se quedó callada e hizo una publicación en su cuenta de X en la que le dijo al primer mandatario de los colombianos que “los vamos a derrotar en el 2026″.

Gustavo Petro, en la entrevista, de igual manera, estableció un paralelismo entre el escenario político de Colombia y el de Argentina, donde el descontento con los partidos tradicionales facilitó el ascenso de Javier Milei, un líder que él califica como de extrema derecha. No obstante, el mandatario colombiano advirtió que un fenómeno similar en su país tendría un impacto aún más severo. “Un Milei en Colombia traería muchísima sangre encima”, afirmó.

Ante las declaraciones de Petro, Vicky Dávila respondió de manera contundente, rechazando cualquier comparación con el mandatario argentino Javier Milei y asegurando que únicamente quería parecerse a ella misma. “Gustavo Petro, quiero ser Vicky, Victoria”, afirmó.

Vicky Dávila le contestó a Gustavo Petro que ella no quiere parecerse a Milei sino a ella misma - crédito @VickyDavilaH

Además, arremetió contra el Gobierno, calificándolo de “desastre, incompetente y corrupto”, y aseguró que, junto a millones de ciudadanos, buscará derrotarlo en las elecciones de 2026. “En Colombia habrá un nuevo amanecer, un nuevo rumbo. Una Colombia mejor para todos”, agregó.

“Gustavo Petro, quiero ser Vicky, Victoria. Su gobierno es un desastre, incompetente, y corrupto. Con los ciudadanos, todos juntos, somos millones y los vamos a derrotar en el 2026. En Colombia habrá un nuevo amanecer, un nuevo rumbo. Una Colombia mejor para todos. @petrogustavo”, respondió la periodista por medio de su cuenta de X.

Pero esa no fue la única mención que hizo el jefe de Estado en la entrevista con El País, pues, además de compararla con el presidente argentino Javier Milei, Gustavo Petro señaló a Vicky Dávila como parte de una estrategia dirigida a debilitar tanto a su gobierno como a su familia. El mandatario insinuó que la labor periodística de Dávila no responde únicamente a una función informativa, sino que estaría alineada con intereses políticos que buscan afectar su gestión - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Gustavo Petro acusó a la exdirectora de la revista Semana, de estar involucrada en un presunto pacto con la Fiscalía. Según el presidente, dicho acuerdo tendría como objetivo la difusión de información diseñada para dañar su carrera política.

En sus declaraciones, Petro acusó a Vicky Dávila de ser “cómplice de todo esto”, aludiendo a la controversia que ha rodeado a su hijo. El presidente afirmó que, a raíz de este proceso, su hijo ha sido “destruido”, en lo que consideró un ataque personal y familiar.

“Lula da Silva me dijo que, cuando fuese presidente, lo primero que tenía que hacer es reunir a la familia. Ese fue un buen consejo al que no presté mucha atención. Y es lo primero que intentan. Mi hijo fue débil y por ahí lo destruyeron. Yo no me puedo meter. Porque haría lo mismo que otros presidentes que sí han delinquido, y con pruebas. Tiene que actuar el derecho y no hiperdimensionar el delito. Lo hacen para que se enfrente a su padre por puro instinto de conservación. En eso es cómplice Vicky Dávila. Ella tenía un acuerdo con la Fiscalía para sacar todo esto, porque pensaban que me iba a destruir”, dijo el presidente Petro en la entrevista antes mencionada.

Vicky Dávila cuestionó al presidente Gustavo Petro en su cuenta de X - crédito @VickyDavilaH

Por otro lado, en cuanto a la precandidata presidencial Vicky Dávila en varias publicaciones ha hecho referencia a las elecciones de 2026, por ejemplo en una fragmento de una entrevista en la que estuvo en Radio Uno que compartió en su cuenta de X dijo que “Petro se va el 7 de agosto de 2026. Ese día lo veremos salir de la Casa de Nariño, ni un día más. Colombia es una democracia, y esa democracia la vamos a defender con la Constitución y las Instituciones, con los ciudadanos. No tenemos miedo”.