Juan Guillermo Monsalve afirmó que no cedió a intentos de Diego Cadena para cambiar su testimonio contra Uribe

El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve testificó contra el abogado Diego Cadena - crédito Colprensa/Captura de Pantalla

En el sexto día del juicio que se adelanta en contra del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal en 2018, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve testificó sobre sus vínculos con el líder del partido Centro Democrático.

Ante la juez 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Monsalve indicó que el abogado Diego Cadena se presentó como apoderado del expresidente Álvaro Uribe e intentó influenciar su versión a favor del exmandatario.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Me decía que si yo era paraco, qué hacía apoyando un guerrillero”, contó Monsalve. Además, explicó que por presiones de Deyanira Gómez, su expareja, tomó la decisión de grabar el encuentro.

Juan Guillermo Monsalve recordó el contenido de la carta de retractación que le pidió Diego Cadena - crédito Fiscalía

Según Monsalve, “querían que cambiara mi testimonio de lo que había hablado en la entrevista con el senador Iván Cepeda”, expresó.

De igual manera, sostuvo que en 2018, el prisionero Enrique Pardo Hasche habló con él para que recibiera al abogado y tuvieran una reunión, ya que su participación era vital para el caso.

“Usted que hace apoyando a un guerrillero, necesito que reciba una persona muy importante que quiere hablar con usted”, le dijo Pardo, según el testimonio del exparamilitar.

Monsalve relató que cuando Cadena llegó a la cárcel La Picota para intentar convencerlo de cambiar su versión, fue tajante en que no iba a cambiar su testimonio. “Le expresé a Cadena que no me iba a retractar”.

A pesar de que mencionó que no se iba a retractar redactó una carta dirigida a la Corte Suprema de Justicia en la que se excusaba por “hablar en contra del senador Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago (...) me arrepiento de haber testificado en contra de ellos, siendo personas totalmente inocentes y ajenas a los hechos”, se lee en la misiva.

Sin embargo, aclaró que fue escrita bajo la presión de allegados al presidente Uribe Vélez.

Durante la audiencia, Monsalve también explicó a la fiscal Marlenne Orjuela, cuál fue su relación con Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, que está vinculado al caso por presuntamente amenazarlo para que cambiara su versión sobre los supuestos nexos de los Uribe con grupos al margen de la ley.

A propósito, dijo que luego de testificar recibió amenazas y presiones por parte de López Callejas para retractarse de lo que había dicho en contra de Uribe al senador de la República por el Pacto Histórico Iván Cepeda.

Juan Guillermo Monsalve afirmó que Diego Cadena se presentó como “abogado de Uribe” y le pidió una supuesta retractación - crédito Fiscalía

“Me dijo que si yo podía sacar un video, ya que él no podía venir, también empezó a acosarme con el fin de que sacara un video retractándome y hablando mal del senador Iván Cepeda”, explicó.

El testigo clave del caso sostuvo que alias Caliche le indicó que tenía que decir que el congresista nunca lo había ayudado y que no le tendió la mano para otorgarle protección por parte de la Fiscalía General de la Nación mientras permanecía en un centro de detención.

“Tenía que decir que ese señor nunca me había cumplido y que en el video retractándome, tenía que acusar a Iván Cepeda de la entrevista que había dado en contra de los hermanos Uribe al legislador en 2011″.

Juan Guillermo Monsalve sobre retractación de testimonio sobre Uribe - crédito Fiscalía

Incluso, manifestó que durante la conversación que tuvo con López Callejas, lo instó a decir que todo lo que reveló en la entrevista que otorgó a Cepeda en 2011, en la que habló sobre los vínculos con paramilitares de la familia Uribe, eran mentiras.

“Tenía que decir que eran mentiras, que Iván Cepeda me había puesto a hablar en esa declaración”, explicó Juan Guillermo Monsalve.

En medio de la audiencia, la fiscal Orjuela preguntó a Monsalve cuál fue su respuesta ante la propuesta y posteriores amenazas de alias Caliche, a lo que el exlíder paramilitar contestó que hizo caso omiso a las palabras de López Callejas.

“No señora, yo nunca le respondí, yo nunca acepté, por lo que luego de tanta insistencia me pidió que hiciera un escrito o que me retractara por medio de un abogado”, aclaró.