Jhovanoty respondió a los comentarios de Yaya Muñoz en ‘La casa de los famosos’: “Sabes que no es cierto”

Durante los primeros días de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, se presentaron toda clase de situaciones entre ausentes en la inauguración, renuncias y sanciones de todo tipo para los participantes. Pero, también hubo revelaciones por parte de las celebridades que, en conversaciones dentro de la casa estudio, tuvieron repercusión en el exterior.

Entre estos casos está el de Yaya Muñoz, que se refirió a la tensa relación que tuvo con el comediante Jhovanoty, con el que coincidió en la emisora La Kalle (concretamente en el programa El Klub) y que estuvo marcada por diferencias personales y profesionales detrás del micrófono.

Inicialmente, Yaya relató cómo se estableció una relación laboral, pero luego de un tiempo supo que este hablaba mal de ella con otros compañeros. “Es crecidísimo, se vende como un humorista, y jajaj la linda persona, pero en el lugar que trabaja y en el área en que trabaja todo el mundo lo dice, es maleducado, es grosero, mala persona”, expresó la presentadora, evidenciando su descontento.

La periodista también señaló que los roces con el humorista comenzaron cuando él notó que ella gozaba de ciertos privilegios dentro del medio, mencionando su presencia constante en eventos y su estatus como “la consentida” del canal. “Es que la televisión tiene mucho ego, la gente no sabe lo que se ve detrás”, agregó Yaya.

Yaya afirmó que en varias ocasiones trato de hablar con Jhovanoty, pero no pudieron entenderse. “Lo busqué muchas veces para que habláramos, normal, hay que ser profesionales”, comentó.

Ante las fuertes declaraciones de Yaya, Jhovanoty inicialmente se mantuvo en silencio, pero recientemente decidió hacer frente tanto a su excompañera como a las reacciones de los usuarios de redes sociales, que se pusieron del lado de la hoy participante del programa de telerrealidad.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, el comediante desmintió las acusaciones, señalando que lo dicho por Muñoz no era cierto y que ella había decidido salir de La Kalle por su voluntad.

“Tú sabes que lo que dices no es cierto. Hablas desde la rabia porque tu salida de ‘La Kalle’ fue una decisión que tuve que tomar como líder del programa”, expresó Jhovanoty.

El comediante también recalcó que había confiado en ella y le ofreció sus mejores deseos para su futuro. “Espero que te vaya bien y que alcances todas tus metas. Tienes grandes cualidades como mujer y profesional”, dijo, dirigiéndose a Yaya. Sin embargo, cuestionó el hecho de hablar mal de un antiguo jefe, destacando que el formato de El Klub en La Kalle no era el adecuado para Muñoz. “Este es tu mundo, el de la televisión”, concluyó.

En la publicación de Jhovanoty predominaron los comentarios en defensa del humorista, y en particular de su colega Memo Orozco. “Trabajar en radio no es fácil, hay que tenerla clara y ser jefe o director es lo más odiado por los demás. Apoyo amigo para la radio”, escribió en los comentarios.

En cambio, una vez la grabación se difundió en otras cuentas que recogen la actualidad de las celebridades nacionales, las reacciones fueron más divididas. Unos salieron en defensa de lo dicho por Yaya asegurando que no era la única que tenía esa opinión acerca de Jhovanoty, mientras que otros cuestionaron lo dicho por la participante en el programa.

De hecho, meses antes de su ingreso a La casa de los famosos, su reflexión sobre su salida de la emisora fue más diplomática. "No siempre se tiene que tener química con todos. Si no tienes química con alguien, eso no significa que la persona sea mala“, comentó durante una entrevista que concedió a Lo sé todo cuando le preguntaron por su rivalidad con Jhovanoty, en agosto de 2024.