Dani Duke aclaró si iría hasta ‘La casa de los famosos’ a gritarle a La Liendra que se distancie de Yaya Muñoz: “No siento que sea mi lugar”

El fenómeno de La casa de los famosos Colombia 2025 sigue generando revuelo en las redes sociales, pues allí los seguidores del reality que están atentos a cada movimiento de los participantes han dejado sus comentarios, preguntas y recortes de los videos sobre temas que les parecen importantes o llamativos.

Es por eso que una de las polémicas no paran de circular en as plataformas digitales, como la más reciente que tiene que ver con Yaya Muñoz y las dudas sobre su lealtad en el programa.

El tema ha tenido tanto revuelo que llegó hasta generar inconformismo con las amistades y relaciones que tiene la participante con otros famosos que están compitiendo y compartiendo con ella, como por ejemplo La Liendra, ya que ha surgido un debate respecto a la relación que hay entre él y la presentadora.

Ante la controversia, un internauta le preguntó a Dani Duke, pareja de La Liendra, si se sumaría a la tendencia de los fanáticos que acuden a las afueras del Canal RCN para gritarles consejos o advertencias a los concursantes. La influencer antioqueña no dudó en responder y dejó clara su postura y si sería capaz de hacerlo.

Dani Duke indicó que no tiene intención de ir hasta el set del reality para comunicarse con su novio a gritos, pues considera que ese tipo de acciones pueden generar confusión entre los participantes. Además, recalcó que el encierro y la dinámica del programa pueden influir en la personalidad de los concursantes.

“Yo no voy a hacer eso... Les voy a decir una cosa: nadie sabe lo que ellos están viviendo en este momento, más que ellos, así nosotros veamos el 24/7. No siento que sea mi lugar meterme a irrumpir un juego del que no hago parte. Si bien quisiera y amaría hacerlo, no es mi personalidad. Por ejemplo, el día que yo fui a los congelados yo podía haberle dicho a mi novio que no me gusta esto o aquello, pero nunca estuvo en mi plan decirle que no se junte con una persona o que se junte con la otra porque siento que sería iissshhh”, expresó la influencer paisa.

Su respuesta se da especialmente por las críticas hacia Yaya Muñoz, quien ha sido señalada por varios seguidores del programa y por excompañera La Jesuu de actuar de manera ambigua, llevando información entre distintos grupos dentro de la casa, no ser leal con sus amigos y de aprovecharse.

Ante esto, algunos televidentes consideran que su actitud podría perjudicar a La Liendra, razón por la que han instado a Dani Duke a intervenir.

Dani Duke aseguró que su intención no es cambiarle el rumbo al programa ni las intenciones a su pareja, pues cree que La Liendra más que nadie sabe lo que está viviendo, por eso mismo evitó intervenir cuando lo tuvo de frente en la dinámica de “los congelados”.

Aunque dijo que en ese momento pudo haberle dado señales sobre lo que le gustaba o no del reality, nunca tuvo la intención de influir en su juego y confía en lo que él está viendo y haciendo en medio de la competencia.

De hecho, se refirió a las acciones que hizo la mejor amiga de Emiro, Karola, que sí fue hasta las afueras del canal para hablarle y advertir a su amigo, pero mencionó que siente que lo dejó sin saber cómo continuar actuando.

“Por ejemplo, obviamente, yo vi que Karola fue y le gritó a Emiro, pero miren a Emiro cómo quedó de confundido. Siento que allá, entre cielo y tierra, no hay nada oculto”, concluyó Dani Duke.

Con estas declaraciones, la influencer dejó claro que, aunque quisiera advertir a La Liendra, no planea intervenir en su participación en el programa. Mientras tanto, la polémica en torno a Yaya Muñoz sigue creciendo, dividiendo opiniones entre los seguidores del reality.