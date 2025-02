Contraloría alerta que más de 700.000 niños siguen sin alimentación escolar por demoras en el PAE este año

Fachada de la Contraloría en Bogotá (Colombia) - crédito Colprensa

La Contraloría General de la República expuso nuevamente una preocupante realidad sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE), revelando que en lo que va del año, 781.000 niños, niñas y adolescentes han resultado afectados por retrasos en la entrega de estos alimentos esenciales.

Según el ente de control, hasta el 14 de febrero de 2025, siete Entidades Territoriales Certificadas (ETC) en distintas zonas del país, junto con 13 municipios no certificados del departamento de Casanare, aún no habían puesto en marcha la prestación del servicio, afectando directamente a unos 307.000 estudiantes.

Los departamentos más afectados incluyen Neiva, Magdalena, Cauca, Sucre, La Guajira y la ciudad de Riohacha, donde los estudiantes no han recibido a tiempo su alimentación escolar, lo que agrava la situación de miles de familias que dependen de este beneficio.

A este panorama se suma que en otras 11 regiones, aunque el programa comenzó a implementarse, lo hizo con demoras, lo que ha perjudicado a 474.000 menores, quienes no han recibido los alimentos en los tiempos adecuados dentro de las instituciones educativas.

Frente a esta problemática, la Contraloría emitió una advertencia urgente a las entidades responsables de garantizar el PAE, instándolas a cumplir con sus compromisos.

“La Contraloría General de la República hace un llamado a todas las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), para que cumplan con los procesos contractuales y al Gobierno Nacional para que garanticen los respectivos recursos de manera oportuna, y así, dar continuidad y calidad en la prestación del servicio del PAE en todo el territorio nacional”, señaló el organismo en un comunicado oficial.

El llamado del ente de control busca presionar tanto a las administraciones locales como al Gobierno Nacional para que aseguren los recursos y agilicen los procesos, con el fin de evitar que más estudiantes sufran la falta de este apoyo alimenticio.

El PAE es un programa clave para la nutrición y el bienestar de millones de niños en el país, especialmente en regiones vulnerables donde el acceso a una alimentación balanceada es limitado.

Sin embargo, cada año, se presentan problemas en su ejecución debido a fallas en los contratos, falta de planeación y asignación tardía de los fondos.

El atraso en la entrega de la alimentación escolar no solo pone en riesgo la salud y el desarrollo de los niños, sino que también impacta su desempeño académico, ya que muchos dependen de este servicio para recibir al menos una comida completa al día.