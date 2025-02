Qué pasó realmente en La Picota con el paramilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el juicio de Álvaro Uribe: “Trató de evitar una requisa”

Juan Guillermo Monsalve fue valorado por el equipo médico de La Picota y su estado de salud es favorable - crédito Colprensa

Un día después de que el abogado Miguel Ángel del Río, apoderado del testigo clave en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos y fraude procesar, Juan Guillermo Monsalve, denunciara fuertes agresiones contra su defendido en la cárcel La Picota de Bogotá, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, entregó detalles de lo ocurrido.

Según comentó la jefa de cartera, los hechos ocurrieron cuando los guardias del Inpec intentaron entrar a la residencia fiscal en la que permanece Monsalve para adelantar una requisa rutinaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

Sin embargo, la ministra aseguró que el testigo clave se opuso al procedimiento, impidiendo el ingreso de los funcionarios de la cárcel, lo que desató un forcejeo que terminó en varias lesiones en una las extremidades de Monsalve.

“Él trata de evitar, según me han dicho, la entrada de los guardianes para hacer la requisa de control. Cuando el guardián va a abrir, él trata de cerrar la puerta e, incluso, el guardián intenta abrir la puerta y, según él mismo declara, efectivamente se lesiona la mano porque la pone contra el borde de la puerta”, comentó Buitrago en una entrevista concedida a Blu Radio.

Denuncia del abogado Miguel Ángel del Río - crédito @migueldelrioabg/X

Asimismo, la ministra de Justicia aclaró que, contrario a lo informado a través de X por del Río, Juan Guillermo Monsalve no se encuentra recluido en una celda convencional de La Picota, sino que permanece en una casa fiscal exclusiva para él dentro del complejo penitenciario, con puertas que son controladas por el detenido.

“El uso de la casa fiscal es un sentido porque él ha dicho que está amenazado, entonces es para protegerlo de que no vaya a haber alguna agresión dentro del centro carcelario, pero es régimen carcelario. La casa fiscal es parte de la cárcel. Significa que tiene las mismas reglas y las mismas obligaciones: no puede consumir alcohol, no puede ingresar elementos prohibidos, no puede generar fiestas, no puede trabajar como si fuera una casa particular”, señaló la ministra al medio radial.

Además, Buitrago aseguró que, pese a los “beneficios” otorgados al testigo estrella, debe permitir el ingreso del equipo de seguridad de la prisión sin ningún tipo de restricción.

Finalmente, la ministra aseguró que en medio de las labores de requisa se encontraron varios cargadores de celular y cabes USB, aunque admitió que no encontraron rastros del teléfono celular con el que el testigo clave habría informado al exterior de lo ocurrido.

Asimismo, aseguró que en La Picota ya reposa una entrevista firmada por Monsalve en el que especifica que no fue violentado por parte de los guardianes del Inpec y que sí impidió que se efectuara la requisa.

Juan Guillermo Monsalve - crédito @ElPensador75/X

Entretanto, el incidente ocurrido en la celda de Juan Guillermo Monsalve ha generado preocupación y denuncias por parte de su abogado defensor y otros actores involucrados en el proceso.

Según informó el litigante en entrevista con Caracol Radio, un guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ingresó de manera violenta a la celda de Monsalve el martes 25 de febrero, a pocas horas de que este ofreciera una nueva declaración en emedio del caso por presunto fraude procesal contra Álvaro Uribe.

El abogado defensor de Monsalve, Miguel Ángel del Río, calificó el hecho como un acto de intimidación y señaló que el testigo sufrió daños físicos y la pérdida temporal de sus medicamentos, esenciales tras un reciente infarto.

De acuerdo con las declaraciones del abogado, el guardia del Inpec habría irrumpido en la celda bajo el pretexto de buscar elementos prohibidos, aunque no se encontró nada irregular.

Miguel Ángel del Río expresó su preocupación por la seguridad de Monsalve, quien ha sido objeto de amenazas constantes desde que se convirtió en testigo clave en el caso contra el expresidente Uribe.

Comunicado bancada de víctimas sobre el supuesto ataque a Juan Guillermo Monsalve - crédito bancada de víctimas

Del Río destacó que este tipo de incidentes tienden a intensificarse cada vez que se acercan audiencias importantes en las que Monsalve participa. “Siempre que se acercan las audiencias, las amenazas en contra de su vida se incrementan”, afirmó el abogado, quien también recordó que Monsalve ha sido víctima de atentados y un intento de envenenamiento en el pasado.

“Estamos estableciendo, no nos han dicho con claridad quién dio esa orden y motivada bajo qué otra inquietud, normalmente, las inspecciones sorpresivas que son legítimas, están relacionadas con algún elemento o información que pueda tener la guardia, no sabemos qué pueda ser ese elemento dentro de la cárcel La Picota, aunque desde allí se han venido presentado informes respectivos, para nosotros no es satisfactorio, no sabemos qué fue lo que sucedió dentro”, señaló del Río a Caracol Radio.

Además, en la mañana de este miércoles 26 de febrero, W Radio dio a conocer las primeras imágenes del estado en el que quedó la casa fiscal en la que mantiene recluido Juan Guillermo Monsalve.

Según informó El Reporte Coronell, siete guardias ingresaron al lugar de reclusión de Monsalve en la cárcel La Picota, Bogotá, desmantelando su celda y revisando exhaustivamente sus pertenencias. Aunque el Inpec calificó la acción como una operación de rutina, el testigo denunció haber sido golpeado durante el procedimiento, mientras que los guardias alegaron que “se pegó” al resistirse a abrir la puerta.

El operativo dejó la celda de Monsalve completamente desordenada. De acuerdo con las imágenes, las tablas de la cama fueron desmontadas y colocadas contra la pared, los colchones quedaron tirados en el suelo, y las prendas de vestir fueron esparcidas por toda la habitación.

Además, medicamentos abiertos, zapatos sobre libros y hasta la cesta de basura revisada fueron parte del panorama que quedó tras la intervención. Aunque no se encontraron teléfonos ni materiales prohibidos, los guardias habrían confiscado temporalmente documentos procesales pertenecientes a Monsalve, los cuales fueron devueltos veinte minutos después.