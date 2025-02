Piter Albeiro reveló cómo llegó a Colombia después de los ataques en redes y cómo lo recibieron sus fanáticos: “Venía con mucho miedo”

Piter Albeiro enfrentó una serie de críticas en redes sociales sobre su estilo de vida y patrimonio - crédito @piteralbeiro/Instagram

El humorista y empresario Piter Albeiro, cuyo nombre real es Alejandro Leiva, enfrentó críticas en redes sociales en abril de 2024 por parte de la activista digital identificada como ‘Marce Te Quiero Mucho’, que cuestionó el origen de su patrimonio y su estilo de vida lujoso.

Las declaraciones de la mujer en la red social X generaron cientos de comentarios negativos en contra del comediante, lo que llevó a que él saliera a aclarar las acusaciones en su contra.

En una entrevista con la periodista Cristina Estupiñán, en el programa Sinceramente Cris, Piter recordó este difícil momento de su vida.

El comediante relató cómo las críticas en su contra lo llevaron a justificar su trayectoria profesional y cómo lidió con los ataques digitales recibidos - crédito @cristinaestupinan/Instagram

“Hasta el año pasado nunca había tenido que explicarle a la gente cuánto me gano, cuánto llevo trabajando, y el año pasado, en redes sociales, por un hecho que no tenía nada que ver conmigo, empezaron a sacar fotos de mis carros y de mi casa en Twitter y a decir: ‘A este tienen que investigarlo, la Dian’. Y yo: ‘¿Cuál Dian? Si yo ni siquiera trabajo en Colombia ni recibo nada. Yo trabajo por fuera y pago mis impuestos’”, explicó.

Leiva indicó que “un grupo de personas” se unió para hacerle bullying con el objetivo de que eliminara su cuenta en X.

Al percatarse de esto, comenzó a discutir con los usuarios que lo atacaban con estos comentarios; sin embargo, tiempo después se arrepintió de su reacción.

El humorista habló sobre las acusaciones en su contra y el impacto de las redes sociales en su imagen pública - crédito @piteralbeiro / Instagram

“Cuando me puse a pelear con esa gente, que lo tengo que decir, me arrepentí siempre. Fui muy bruto, me dejé llevar por la emocionalidad, me ganó el ego, me ganó la soberbia”.

Piter Albeiro explicó en su conversación con la periodista que pasó de ser reconocido por sus logros y apreciado por las personas a ser catalogado como lavador de dinero y rechazado en redes: “Y entré en un rifirrafe en el que, de pronto, ya empecé a verme en las redes, no como el comediante, no como el ganador de MasterChef, no como el tipo empresario que salió en la revista Forbes contando cómo su empresa de renta de carros y luego una de renta de yates le ha ido bien, cuántos millones de dólares vendió este mes, sino a pasar a justificar que no soy lavador de dinero, que no soy traqueto, que yo no conozco a nadie que haga cosas ilegales, que no he hecho nada ilegal en mi vida, que no soy ningún asesino, que no soy apátrida”.

Sin embargo, a pesar de que pensaba que las personas no lo querían, se dio cuenta de que no era así cuando viajó a Colombia para ver el partido de Santa Fe contra Bucaramanga en el estadio El Campín en Bogotá, donde las personas lo recibieron con afecto: “Y yo digo: ‘Dios mío, ¿en qué momento pasé de ser una persona querida a lo contrario?’ Pero me estrellé con otra realidad cuando vine (…) Yo venía con mucho miedo porque llevaba mucho tiempo sin venir y acababa de pasar eso. Y ese día me pegué mucho de Dios y dije: ‘Diosito, si me trajiste hasta acá, si voy a ir al Campín, si me voy a exponer de la forma en que lo haré, quiero que me guíes, que me des sabiduría’ (...) cuando empecé a ir hacia el Campín, yo tenía susto (...) pero me sorprendió: ‘¿Ese es Piter? ¡Hola, Piter! ¿Me puedo tomar una foto contigo?’, y la gente empezó a abrazarme y a mostrarme cariño. Fue como la respuesta que estaba buscando”.

El empresario explicó cómo pasó de ser reconocido por sus logros a enfrentar acusaciones de lavado de dinero - crédito redes sociales

El comediante indicó que en redes sociales los usuarios lo trataban de la peor manera, pero en las calles sus fanáticos aún lo recuerdan con aprecio: “Me encontré con una realidad diferente. En Twitter me trataban como lo peor; en Facebook, ni te imaginas; en TikTok, soy el psicópata del momento. Y yo decía: ‘¿En qué momento? ¿Por qué la gente cree esas cosas sin investigar primero? ¿Por qué se dejan influenciar por un titular? Cualquiera sale con una historia falsa y de inmediato la gente me ataca: ‘Usted con su pasado oscuro’. ¿Cuál pasado oscuro? Yo no tengo nada que esconder”.

El empresario sueña con que sus detractores conozcan más sobre su vida personal y profesional, así como sobre el esfuerzo que ha hecho para lograr sus metas: “Sueño con que algún día la gente que cambió su concepto de mí por una mentira, por una calumnia, por algo que no es cierto, se dé la oportunidad de leer, de investigar realmente y darse cuenta de que no soy la persona que les vendieron en TikTok, en Facebook y en redes sociales. Hay gente que me odia y que quiso hacer creer que soy un tipo malvado, y yo solo soy un trabajador, padre, esposo y comediante al que le gusta hacer su trabajo”.