María Fernanda Cabal contó cómo fue su encuentro con Armando Benedetti en el Congreso y le lanzó ‘dardos’ a Gustavo Petro

Armando Benedetti, ministro del Interior, dio de qué hablar en su incursión en el Congreso - Catalina Olaya/Colprensa

La presencia del nuevo ministro del Interior, Armando Benedetti, en las instalaciones del Congreso de la República, durante la jornada del martes 25 de febrero de 2025, causó revuelo. El titular de la política del Gobierno de Gustavo Petro, que se estrenó en su cargo justamente con la visita recinto del legislativo, se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca; además de establecer diálogo con otras de las personalidades del cuerpo legislativo, entre ellas una de las integrantes del partido opositor centro Democrático.

Se trata, nada menos, que de la senadora María Fernanda Cabal, que continúa ejerciendo en su cargo mientras afina su precandidatura presidencial, como parte de la baraja de cinco aspirantes con las que la colectividad que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez busca retornar al primer cargo de la nación. Así lo confirmó la propia congresista en sus redes sociales, con un llamativo mensaje con el que contó cómo fue ese encuentro, en el que cruzaron algunas palabras y, según la vallecaucana, aprovechó para lanzarle algunas pullas al funcionario más cuestionado de la actual administración, debido a sus múltiples escándalos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La senadora María Fernanda Cabal fue una de las que cuestionó la designación de Armando Benedetti como ministro del Interior - crédito Natalia Pedraza/EFE

En su perfil de X, Cabal se refirió a esta interacción y cómo, de acuerdo con su testimonio, el recién llegado jefe de cartera le había hecho una especial petición. Con la que buscaría, al parecer, que la congresista de 61 años mermara en sus ataques mediáticos, ante una designación que ha causado fuertes reacciones entre -incluso- los propios miembros de la bancada oficialista, la del Pacto Histórico,

“Me encontré con el jefe de Petro, Benedetti, y me dijo: ‘No me des tan duro… ¿No me vas a saludar?' Le dije que las personas civilizadas se saludan y que tenían el país vuelto m…; me dijo que la economía iba bien. ‘A los ricos les va bien’. Le dije que a los ricos como él, sí“, comentó Cabal en su cuenta, con lo que aprovechó la oportunidad para lanzar algunas pullas a uno de los pensadores del proyecto progresista, que está siendo investigado por diferentes frentes, entre ellos, su participación en la financiación de la campaña, en 2022.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal contó cómo fue su encuentro con Armando Benedetti - crédito @MariaFdaCabal/X

Indignación por la presencia de Armando Benedetti en el Congreso: así lo recibieron

Y es que Cabal no fue la única en hacer públicos los señalamientos contra Benedetti. También lo hicieron otros políticos de los sectores de oposición, como la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, que expuso una pancarta en el que, palabras, palabras menos, pidió la salida del cuestionado funcionario del Capitolio Nacional. “Fuera Benedetti” fue el mensaje que exhibió en la plenaria de la corporación, mientras que algunos de sus colegas, del Pacto Histórico, se encargaron de recibirlo de manera efusiva.

“Si Benedetti cree que puede pasearse como si nada a en la Cámara, está muy equivocado. Vamos a alzar la voz las veces que sea necesario contra lo que él representa: la política putrefacta y machista a la que Petro fingió enfrentar y ahora es el estilo propio de su Gobierno”, expresó la representante, que replicó en su cuenta de X un comentario, el de la académica Mónica Godoy, en la que recordaba el episodio por aparente violencia de género que habría protagonizado en España el exembajador, denunciado el 30 de junio de 2024, contra su esposa, Adelina Guerrero Covo.

La representante Jennifer Pedraza elevó su voz de protesta ante la presencia de Armando Benedetti en el recinto - crédito @JenniferPedraz/X

"Imagínate que tu esposo te persigue cuchillo en mano para asesinarte. Alcanza a romper tu ropa y varios testigos intervienen para evitar tu feminicidio. No ponen preso a tu agresor porque tiene inmunidad diplomática y en vez de levantarla, el Gobierno progre de tu país lo asciende", comentó Godoy en uno de sus mensajes, que fue replicado por Pedraza, como evidencia de la indignación en este caso que tenía su curso tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores, del que hacía parte Benedetti, como en la Procuraduría General de la Nación.