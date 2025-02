Gustavo Petro defendió presencia de Armando Benedetti en su gobierno: dice que detrás de las quejas de Francia Márquez y Susana Muhamad, hay excusas por bajas ejecuciones

El presidente reiteró que, como Benedetti, todo hombre o mujer merece una segunda oportunidad - crédito Presidencia/Colprensa

El presidente de la república, Gustavo Petro, defendió nuevamente la inclusión de Armando Benedetti en su gabinete ministerial, pasando de ser jefe de despacho a nuevo ministro de Interior.

En diálogo con El País América, el mandatario colombiano se refirió a las críticas de varios integrantes de su gabinete ministerial, que fueron expuestas en el polémico Consejo de Ministros realizado el 4 de febrero de 2025, y que fue transmitido por televisión nacional y en las plataformas, en donde aseguró que detrás de los cuestionamientos hay excusas de sus funcionarios ante la baja ejecución de su administración.

Además, el jefe de Estado manifestó que Benedetti no tiene denuncias vigentes, y recordó que Adelina Guerrero, esposa del nuevo titular de la cartera de Interior, ha defendido al designado funcionario, pese a una denuncia previa por violencia de género.

“Eso es lawfare. Benedetti viene de la política tradicional y hay cuestionamientos en su política tradicional, acusaciones desde el lado feminista. Su esposa lo defiende. Ya sé que puede haber subordinación, pero un presidente no puede tomar decisiones por un “puede”, sino por hechos. Su hijo estuvo a punto de suicidarse con aquella andanada de la prensa. Su propia esposa me pide que no lo destruya”, dijo el presidente Petro al citado medio de comunicación.

Incluso, Petro sostuvo que, pese a las denuncias en contra del designado ministro, todo hombre merece una segunda oportunidad, y declaró que, aunque mantiene vigente un proceso por tráfico de influencias, varios sectores políticos tienen el mismo delito.

“Una mujer conoce a un hombre; ¿puede una mujer destruirlo? Claro que puede. También un hombre puede destruir a una mujer. Pero no destruir a las personas es dar una segunda oportunidad. El único proceso judicial en firme en su contra es por tráfico de influencias. Si me pongo a ver todo lo que me rodea, todos hacen tráfico de influencias. Todos intentan influenciarme”, aseguró el mandatario.