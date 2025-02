Dura pelea entre La Abuela y Mauricio Figueroa en ‘La casa de los famosos’, se dijeron de todo: “Respete, grosera”

La Abuela y Mauricio Figueroa ya no soportan ni verse en 'La casa de los famosos Colombia 2025', pelean cada vez que cruzan - crédito cortesía Canal RCN

Aleyda Gaviria, conocida en el mundo digital como La Abuela, y Mauricio Figueroa levantaron La casa de los famosos Colombia 2 a gritos durante una fuerte discusión que protagonizaron en el comedor mientras desayunaban.

El actor de 75 años, y nuevo líder de la semana en la competencia de convivencia, no soportó las malas caras de la más veterana de las mujeres en la segunda temporada del reality, al punto que estalló en su contra queriendo marcar territorio, ya que la creadora de contenido se apoderó de la cocina, el mercado y asumió el rol de mamá de los participantes.

“Cuando tengo que decirle algo se lo digo (…) ¡Respete! ¡Grosera! (…) Usted no es la dueña de aquí”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El tenso momento de intolerancia inició con un cruce de miradas y silencio incómodo que Figueroa decidió romper con desafiante cara e insultos a los que rápidamente La Abuela respondió con mayor nivel de agresividad, pues ya tenía los guantes listos, y dejó claro sobre la mesa que no estaba dispuesta a aguantar ofensas por parte de su contrincante.

La Abuela y Mauricio Figueroa se cantaron la tabla en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @canalrcn/Instagram

“Eh, hola pues”, dijo “Don” Mauricio mientras miraba fijamente a la señora Aleyda que contestó “Hola, ¿de qué?”. En ese instante comenzó el rifirrafe en el que intervinieron Coco y La Liendra al ver que ambos estaban alterados. “No haga caras, ni me haga mala cara”, añadió Figueroa.

Pese al intento que tuvieron los compañeros por bajar los ánimos de los mayores de la casa, ni el actor ni la influencer acataron los llamados de atención y continuaron con su enfrentamiento y se cantaron las verdades que se tenían guardadas.

“Testigos que yo estoy callada y él es el que empieza, no se calla”, advirtió La Abuela. “Va cogiendo como juego de regañar a todo el mundo, de ‘vaciar’ a todo el mundo”, agregó el actor.

La Abuela y Mauricio Figueroa convirtieron ‘La casa de los famosos en un <i>ring</i> de boxeo

Entre palabra va y palabra viene, la creadora de contenido de 65 años, oriunda de Chinchiná Caldas, terminó sacándole los trapitos al sol a Figueroa que por su condición de salud debe guardar reposo y cuenta con una silla electica para movilizarse por la casa, además de tener permiso para no participar de las actividades físicas.

Participantes de 'La casa de los famosos Colombia 2025' reaccionaron a la discusión que tuvieron La Abuela y Mauricio Figueroa en el comedor - crédito @canalrcn/Instagram

“Así es usted, usted regaña a todo mundo. En estos momentos usted me está regañando a mí. Mejor vaya que lo pongan a hacer algo a usted… Usted no hace nada”.

El hecho de que le recordaran la situación que le limita a “Don” Mauricio jugar y colaborar con los quehaceres de la casa lo ofuscó aún más y subió la voz.

“Ese no es su problema. ¡Respete! Hago lo que El Jefe me ordena. Si le parece algo malo, vaya y hable con El Jefe. A mí me respeta. No me quedo callado. Usted no es quién para hacerme callar a mí”, mencionó el actor para defenderse de la licencia que le dio “el Jefe” para permanecer más tiempo en la cama y no presentar las pruebas que necesiten esfuerzo físico.

Luego de acalorado encuentro, La Abuela reflexionó con Melissa Gate acerca de lo ocurrido y expresó sentirse en riesgo de ser nominada por el actor paisa, puesto que, por se el líder de la quinta semana de La casa de los famosos Colombia 2025 cuenta con el poder de enviar a uno de sus compañeros a la placa de nominados.

Mauricio Figueroa y 'La Abuela' tienen íntimas conversaciones en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @danielweslet/Instagram

“Hasta peleando don Mauricio da más contenido que los otros del cuarto fuego 😂”, “Oye pero a todo el mundo se le suben los humos cuando llegan al liderato 🤣”, “Aquí los que apoyamos a nuestra abuela 😍”, “y yo amo tanto al viejito don Mauricio jejeje”, “La abuela le gusta sacarle la piedra a Don Mauricio” y “Y este de paso que le regalan el liderazgo, porque el jefe lo tiene es de adorno dentro de la casa, viene de gritón”, son algunas de las reacciones de los cibernautas.