Carla Giraldo reveló que uno de los momentos más tristes de su vida fue con Cristina Hurtado, en ‘La casa de los famosos’

Las declaraciones de Carla Giraldo han dado de qué hablar luego de que la presentadora y actriz mencionara los días más tristes de su vida, sorprendiendo con una revelación que involucra a su excompañera de trabajo Cristina Hurtado. Durante una entrevista en el programa Impresentables, de la emisora Los 40, la antioqueña recordó episodios que la marcaron profundamente y detalló el impacto emocional que tuvo un incidente con la presentadora en La casa de los famosos Colombia, en la primera temporada cuando ambas conducían el reality.

Giraldo, que debutó como presentadora en el reality, confesó que enfrentar las críticas y la presión del programa fue un desafío importante en su carrera: “Fuimos un caos total la primera semana en todo sentido, lastimosamente: producción, presentación, en todo. Y aunque fue de mucho aprendizaje, yo no hacía sino preguntarme en esos días por qué había aceptado esto”.

Uno de los momentos que Giraldo señaló como particularmente difícil fue el conocido episodio de la frase “hizo la tarea”, que ocurrió en plena transmisión en vivo del programa.

“Normalmente, a Cristina le gustaba recibir y despedir el programa, así como recibir después de las desconexiones y hacer todo. Y está bien. Pero ese día, después de terminar de hablar con los famosos, ella se quedó callada, entonces yo le dije: ‘Sorpresas nos dan los famosos todos los días’, esperando a que continuara. Ahí fue cuando le pregunté con qué íbamos y me respondió: ‘Dígalo usted, que usted hizo la tarea’”, relató.

El comentario, que en su momento pasó desapercibido para muchos, tuvo un fuerte impacto en la presentadora, que admitió que la situación la llevó a un momento de quiebre emocional. “Cuando ella dice eso, yo miro a la cámara, como diciendo: me salvan y me cuentan con qué vamos, o aquí me toca decir que no tengo idea. Ahí me gritan que ‘beneficios’, entonces yo: ‘Sí, beneficios. Chao, Colombia. ¡Nos vemos mañana!’. Y ahí salí y me fui a llorar”, confesó.

La sorpresa llegó cuando, al ser cuestionada sobre los momentos más tristes de su vida, Giraldo incluyó este episodio en la lista. “Día triste: el día que me fui de mi casa siendo chiquita, el día que perdí a mi mamá, el día de ‘hizo la tarea’, ese fue un día triste”, afirmó, evidenciando cuán significativo fue para ella.

Carla Giraldo recordó cómo, en un momento crucial de su vida, decidió dejar su hogar debido a la presión del medio y su deseo de independencia, este como uno de los tiempos más tristes de su vida. En varias ocasiones ha mencionado que, a los 14 años, sintió la necesidad de pertenecer y tomó la drástica decisión de escapar sin avisar a sus padres, arrojando su maleta por la ventana para iniciar una nueva etapa.

Además, mencionó un aspecto personal del que rara vez se pronuncia: su separación de Mauricio Fonnegra tras más de 12 años juntos, que en el pasado señaló que esta decisión significó un proceso de adaptación para sus dos hijos.

A pesar de las diferencias que marcaron su relación laboral, Giraldo también reconoció la profesionalidad de Hurtado y el aprendizaje que obtuvo de la experiencia. “Si algo tengo que decir de ella es que es muy disciplinada, hermosa y que hace muy bien su trabajo. A ella la puedes parar dos horas a hablar en vivo y en directo, y te lo hace sin problema alguno”, destacó.

Giraldo también compartió cómo enfrenta los días difíciles, asegurando que prefiere lidiar con sus emociones de manera introspectiva. “Yo (...) a mí me gusta hablarlo sola, conmigo misma. Siempre me miro yo primero antes de ir allá a desahogarme con los demás”, afirmó, dejando claro que prefiere procesar sus emociones sin recurrir a terceros.