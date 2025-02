Bruce Mac Master estalló contra el Gobierno Petro por negar impacto de oleada de violencia en el país: “Es tapar el sol con las manos”

Bruce Mac Master, president of the National Association of Entrepreneurs of Colombia speaks during an interview with Reuters in Bogota, Colombia January 27, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez

Desde la llegada del presidente de la República, Gustavo Petro, a la Casa de Nariño, en 2022, los grupos armados se han fortalecido, y han ganado poderío e influencia en varias zonas del país, en particular, en los departamentos del Cauca y Chocó.

El Gobierno Petro implementó la política de Paz Total y nombró a ex cabecillas de grupos guerrilleros como gestores de paz en su búsqueda de impulsar la desmovilización de estos colectivos, sin embargo, aumentó la violencia en el territorio nacional.

Miles de personas resultaron desplazadas por los enfrentamientos entre grupos armados - crédito AFP

Entre enero y mayo de 2024, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) registró un aumento del 36% en el número de personas afectadas por desplazamiento, 171% en personas afectadas por confinamientos, y 13,8% en acciones armadas en Colombia, en comparación con el mismo periodo del 2023. Hasta la fecha, 53.600 personas se han visto afectadas por confinamientos y 29.200 personas por desplazamientos masivos en el país.

A las cifras de la entidad internacional se suman las continúas arremetidas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Chocó, donde han perpetrado atentados terroristas y decretado paros armados. Así como, el conflicto en el Catatumbo, Norte de Santander, en el que el grupo armado liderado por alias Pablito se enfrentó al Frente 33 de las disidencias de las Farc para obtener el control del territorio y de los negocios ilícitos.

Iván Velásquez dijo que situaciones como el aumento de la extorsión y el secuestro solo se dan en sitios específicos - crédito Luisa González/Reuters

Sobre esta oleada de violencia, que ha dejado a más de 50.000 personas desplazadas, el saliente ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró en rueda de prensa que la situación de seguridad en el país no “no es tan dramática” como la mayoría de las personas cree.

“Como ha ocurrido durante estos dos años, los hechos que han afectado el orden público en varias regiones del país se han maximizado. Reconocemos la gravedad de la situación, pero se han maximizado para mostrar que durante este gobierno precisamente se deterioró absolutamente el orden público”, dijo Velásquez.

Las declaraciones del alto funcionario no fueron bien recibidas por el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, que utilizó sus redes sociales para cuestionar la postura del Gobierno.

Para el líder gremial, no se puede hablar con tanta ligereza de un asunto en el que miles de vidas están en juego. De igual manera, sostuvo que negar la problemática es retroceder en los esfuerzos que ha hecho el país durante años para dar fin al conflicto armado.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia sostuvo que negar la problemática es retroceder en los esfuerzos que ha hecho el país durante años para dar fin al conflicto armado - crédito @BruceMacMaster/X

“Si algo no podemos hacer es negar la realidad de inseguridad y violencia que estamos viviendo hoy en día. Sería tapar el sol con las manos, y por supuesto estaríamos más lejos de poder trabajar en solucionarlo”, destacó en su cuenta de X.

Incluso, explicó que entiende un poco del mensaje de calma que envió el exministro Velásquez a la ciudadanía. Sin embargo, sostuvo que no le hace bien al país negar el conflicto armado y sus efectos.

“Es entendible que uno quiera que los ciudadanos no se preocupen, pero no podemos negar lo innegable”, indicó.

Por otro lado, Mac Master habló sobre la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. En su opinión, el tire y afloje que perdió Petro demuestra el poderío que tiene el país norteamericano y la importancia en la economía nacional, ya que es el principal aliado comercial del país.

“De alguna forma, esta es una conversación que a mucha gente no le gusta y es una conversación que, inclusive, históricamente era considerada como una conversación imperio o anti imperio. Y lo cierto es que salió, a la luz pública, un hecho evidente y es el hecho de que Estados Unidos es el gran aliado comercial de Colombia”, afirmó.