Representante Lina Garrido dijo que mientras sea segunda vicepresidenta de la Cámara “no va a permitir que Armando Benedetti se subo a la mesa directiva de la plenaria”

Un grupo de siete congresistas colombianas ha manifestado su rechazo a la designación de Armando Benedetti como ministro del Interior, considerando que su nombramiento contradiría los compromisos asumidos por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en materia de derechos de las mujeres y su lucha contra la violencia de género.

En una carta dirigida al jefe de Estado, las legisladoras cuestionan la idoneidad de Benedetti, señalando que el exembajador está siendo investigado por presuntos actos de corrupción y que su historial incluye acusaciones de violencias basadas en género.

Una de las firmantes de esta misiva, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lina María Garrido volvió a referirse al tema en su cuenta de X y comentó que “no va a permitir que Armando Benedetti se subo a la mesa directiva de la plenaria”.

La representante Lina Garrido se expresó con firmeza sobre la posible designación de Armando Benedetti como ministro del Interior, afirmando que, mientras ocupe la Vicepresidencia de la Cámara de Representantes, no permitirá que el exembajador forme parte de la Mesa Directiva de la Plenaria. De igual manera dijo que le haría dicho “pedido” al presidente de la entidad, Jaime Raúl Salamanca, petición que calificó como “objetiva”. Además afirmó que esa sería su “promesa” para las mujeres colombianas.

“Le hago un pedido respetuoso y objetivo al señor presidente @JaimeRaulSt, mientras yo sea la Vicepresidenta de la @CamaraColombia NO voy a permitir que @AABenedetti se suba en la Mesa Directiva de la Plenaria: es mi PROMESA a Ustedes Mujeres Colombianas, con ese AGRESOR de Mujeres NO VOY A COMPARTIR MESA”, escribió en su cuenta de X la legisladora perteneciente al partido de oposición, Cambio Radical.

Lina Garrido también escribió en su mensaje que: “¡Y yo sí cumplo!”. Esto en un claro reproche a Susana Muhamad, quien en su momento expresó su incomodidad por la inclusión de Benedetti en el gabinete y dejó abierta la posibilidad de renunciar si este permanecía en la administración de Gustavo Petro, Garrido subrayó las contradicciones que ha generado la situación, especialmente considerando que, recientemente, Muhamad suena para otro cargo dentro del mismo Gobierno. “No soy como la deshonrosa Susana Muhamad”, señaló.

Por otro lado, aunque reconoció que no puede impedir el ingreso de Benedetti al recinto, dejó en claro que, mientras sea Vicepresidenta de la Cámara, el exembajador no ocuparía un lugar en la Mesa Directiva de la Plenaria.

“Y YO SÍ CUMPLO! No soy como la deshonrosa @susanamuhamad. No le puedo impedir ingreso al recinto, pero a la Mesa Directiva NO SE SUBE”, aseveró la legisladora en su publicación.

Pero ese no es el único mensaje reciente que Garrido ha realizado con respecto al nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior. En otra de sus publicaciones en la red social X comentó lo siguiente: “Después de ver consolidarse lo de @AABenedetti: Si el monstruo Garavito estuviera vivo y @petrogustavo lo nombrase director del Bienestar Familiar, de seguro los petristas también encontrarían la forma de justificarlo”.

Y es que, la designación de Armando Benedetti como nuevo ministro del Interior fue ratificada oficialmente la noche del lunes 24 de febrero, tras la publicación de su hoja de vida en el sitio web de la Presidencia de la República. Este movimiento sugiere que su nombramiento está casi confirmado y que su designación está en las etapas finales. Lo único que falta es la publicación del decreto que formalizará su nombramiento.

Con la designación de Armando Benedetti como nuevo ministro del Interior, se completa una serie de cambios en esta cartera durante el gobierno de Gustavo Petro. Benedetti será el cuarto titular en ocupar este puesto, que previamente estuvo en manos de Alfonso Prada, Luis Fernando Velasco y, más recientemente, Juan Fernando Cristo. Para Benedetti, este será su quinto cargo dentro del Ejecutivo de Petro, después de haber ocupado roles clave como embajador de Colombia en Venezuela, jefe de la misión diplomática ante la FAO en Italia y asesor presidencial en asuntos legislativos.

