Norma Nivia blanco de críticas después de referirse despectivamente de Karina García en ‘Lcdlf’: “Solo para meterla a una cama y darle como a rata”

La modelo criticó desde el físico hasta la forma de pensar de Karina - crédito @karinagarciaoficiall - captura La casa de los famosos Colombia

La actriz Norma Nivia se encuentra en el centro de la polémica después de hacer fuertes comentarios sobre Karina García, su compañera en La casa de los famosos Colombia.

La polémica inició desde la noche del domingo 23 de febrero en medio del posicionamiento, momento en que la Toxi Costeña reveló que Mateo Varela, conocido como “Peluche” habría planeado junto a Karina tener una relación fingida dentro del programa para generar contenido.

Ante la confesión, la modelo y actriz Norma Nivia, que ha empezado a tener varios acercamientos románticos con “Peluche”, se vio bastante molesta tras la revelación de “la Toxi”.

Durante la transmisión 24/7 del programa, durante el lunes 24, se vio que Norma decidió hablar sobre el tema con Mateo, conversación que para los televidentes estuvo llena de cometarios despectivos contra Karina, que, incluso, fueron considerados innecesarios.

La Toxi fue la encargada de iniciar la polémica entre Karina, Mateo y Norma - crédito captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

En la conversación, Nivia aseguró que se sintió mal al enterarse los planes que tenía “Peluche” con la creadora de contenido.

“Es una cosa que me hace sentir mal... lo que sí me hace ruido es en qué momento a un man le puede gustar una vieja como Karina… y es que con la cabeza que tiene… no digo que nadie sea mejor que nadie, pero Karina y yo somos mujeres diferentes”, dijo Norma.

La modelo enfatizó en la forma de pensar de Karina y en su cuerpo

La modelo criticó la forma de pensar y el físico de Karina - crédito @PsyMely/ X

“Somos extremamente diferentes, físicamente, en la forma de movernos, en la forma de ser con el mundo y en la cabeza… en que momento un man puede pasar de una vieja que es solo culo, a una vieja así (refiriéndose a ella misma), es que una vieja así jamás les gustaría a los manes, o solo para meterla a una cama y darle como a rata", dijo la actriz.

Ante las palabras de Norma, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, pues los comentarios reprocharon la manera en que se refirió a la paisa.

“No veo la necesidad de expresarse así de Karina, ok no le cae bien, pero hablar de su cuerpo es bajo”, “aunque Norma se sintió poderosa hablando así, en realidad es demuestra su inseguridad por el comentario que hizo La Toxi”, “está insultando a Karina cuando en realidad se va a llevar es una sorpresa de Mateo”, fueron las reacciones más destacadas.

Mateo recordó cómo conoció a Karina antes del programa

Ante los reclamos de Norma, Mateo le explicó en medio de la conversación cómo conoció a Karina antes de entrar al reality, momento en que confesó haberse interesado en el físico de Karina, sin embargo, también aprovechó la discusión para lanzarle críticas.

“Cuando yo la conocí a ella, estábamos en un coso de bolos y había un montón de influencers y solamente la había visto y visualmente hablando, me llamó la atención y me pareció que estaba buena”, reveló Varela.

Mateo confesó la razón por la que le pareció interesante Karina antes de entrar al programa - crédito canal RCN

En medio de su confesión a Norma, Peluche le confesó que después de ese evento se fue junto a Karina a la casa del influencer Mateo Carvajal, lugar en donde compartieron varias horas. “Empezamos a hablar de cosas interesantes que a mí me gustan, de las cuales, ella opinó dos o tres cositas, no dijo nada más, porque no tiene nada que aportar”, dijo el participante.

“En que momento usted pasa de una enana culona a una vieja alta y flaca, eso está muy chistoso”, dijo Norma como respuesta, por lo que Peluche le explicó que no solo se enamora del físico de las personas, incluso confesó que su soltería fue una de las razones por las que se interesó en Karina antes del programa.

“Lo que yo quiero decir, es que to me fijo en muchas cosas, y quizás ahí, al estar yo soltero, yo la vi atractiva, pues yo que puedo hacer, hablarle normal, yo no le vi ningún misterio”, dijo Mateo.

Las palabras de Peluche también fueron fuertemente criticadas por los internautas, quienes se mostraron sorprendidos por la forma en que ambos se refirieron a Karina. “Mateo es tan poca cosa, tuvo que hablar mal de Karina para quedar viene”, “ole estos dos quien los ve tan enamorados, salieron peor que Yina”, “ ¿Quién les dijo que norma es una perita en dulce, ni ella lo ha dicho, les sorprende que hable así?… Es porque ustedes se formaron esa idea de ella”, fueron otras reacciones de los televidentes.

La actriz fue blanco de críticas por sus comentarios a Karina - crédito @c7studio_/Instagram

Por otro lado, los seguidores del programa pidieron a la producción del reality, que este video sea compartido en la dinámica del Cine, actividad que hizo el programa en la temporada pasada en donde revelaba a toda la casa este tipo de conversaciones para generar roces dentro de los participantes.