Gustavo Bolívar respondió curiosamente a María José Pizarro ante su posible candidatura: “El bolígrafo no puede volver a definir”

La posible candidatura presidencial de Gustavo Bolívar para las elecciones de 2026 ha generado diversas reacciones dentro del Pacto Histórico. Entre ellas, la de la senadora María José Pizarro, que se pronunció sobre el tema en su cuenta de X al destacar la importancia de la unidad dentro del movimiento y de la continuidad en el respaldo a las reformas del Gobierno actual. Ante estas declaraciones, el mismo alto funcionario respondió con un mensaje que pone sobre la mesa la necesidad de un mecanismo democrático para definir las candidaturas del sector progresista.

Bolívar, actual director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), señaló que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su postulación a la Presidencia. Afirmó que, aunque vio un crecimiento en su favorabilidad según diversas encuestas, todavía debe consultar con sus asesores, su familia y, especialmente, con el presidente Gustavo Petro antes de definir su futuro político, de hecho, el funcionario enfatizó que, si el mandatario le solicita continuar en su cargo, estaría dispuesto a hacerlo.

El debate surgió cuando Pizarro expresó públicamente su postura respecto a la posible candidatura de Bolívar. En su mensaje, destacó que las candidaturas dentro del Pacto Histórico deben centrarse en impulsar las reformas del Gobierno y en fortalecer la unidad de los sectores alternativos, tanto dentro como fuera de la coalición.

“No sé si Gustavo Bolívar será o no candidato. Lo que sí sé es que las candidaturas del Pacto Histórico deben trabajar fuertemente por las reformas, este gobierno no ha acabado. También por unir a los sectores alternativos, dentro y fuera del Pacto Histórico, y no dividir. Si él decide lanzarse, estaré atenta a su llamada, como ha sido mi actitud siempre, por encima de los egos está el país y el futuro del progresismo”, escribió la congresista.

A esta declaración, Bolívar respondió con un planteamiento que va más allá de su eventual aspiración presidencial y que apunta a la manera en que el Pacto Histórico debería definir su liderazgo en las próximas elecciones.

“María José, no soy candidato pero si llego a serlo, tengo claro que el único mecanismo democrático que existe para decidir la candidatura del Pacto a la presidencia y la ordenación de los renglones en las listas a Cámara y Senado, es la consulta. El bolígrafo no puede volver a definir la voluntad popular. De modo que si hay voluntad de trabajar por la unidad, no hay mecanismo mejor que el de permitir que las bases participen en lo electoral y no solo, y como siempre, cargando ladrillos”, escribió Bolívar en su cuenta de X.

Las palabras de Bolívar reflejaron una inquietud recurrente en el Pacto Histórico sobre los métodos de selección de candidatos y la importancia de dar mayor participación a las bases del movimiento. En elecciones anteriores hubo críticas sobre la manera en que se conformaron las listas y se tomaron decisiones estratégicas dentro de la coalición, por lo que el exsenador enfatizó que la consulta popular es el mecanismo más legítimo para definir la representación política, al sugerir que este debería aplicarse no solo a la candidatura presidencial, sino a la conformación de listas legislativas.

El mensaje de Bolívar también sugiere una advertencia implícita sobre el riesgo de decisiones tomadas de manera unilateral dentro del movimiento. Al mencionar que “el bolígrafo no puede volver a definir la voluntad popular”, hace referencia a la necesidad de evitar designaciones a dedo y garantizar un proceso más incluyente y con esto, busca distanciarse de posibles decisiones cupulares que fueron criticadas dentro de la política colombiana.

La discusión entre ambos líderes del Pacto Histórico dejó entrever que, aunque el sector progresista mantiene una intención de unidad, existen diferencias sobre la forma en que se debe estructurar su estrategia electoral.