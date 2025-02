El Festival Estéreo Picnic 2025 anunció el regreso de su carpa especial de música electrónica: un viejo conocido encabeza la programación

Hercules And Love Affair, proyecto liderado por Andy Butler, encabeza la carpa electrónica del Festival Estéreo Picnic 2025 - crédito @herculesandloveaffair/Instagram

Falta casi un mes para la edición 14 del Festival Estéreo Picnic, que por segunda vez se hará en el emblemático parque Simón Bolívar en Bogotá, luego de organizarse durante la mayor parte de su historia en las afueras de la capital del país.

Con un cartel que incluye más de 70 artistas nacionales e internacionales, el cartel de 2025 incluye a Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Alanis Morissette, Tool, Justice, Shawn Mendes, The Black Keys y Rüfüs Du Sol como los headliners que durante cuatro días pondrán la música en la capital del país.

A pesar de que el grueso del cartel se anunció desde septiembre de 2024, el festival viene dejando sorpresas de manera paulatina desde entonces. Prueba de eso es la incorporación de nuevos artistas, como Ca7riel y Paco Amoroso, o más recientemente Astropical (el nuevo proyecto conjunto de Bomba Estéreo y Rawayana) y los venezolanos Alleh y Yorghaki.

En las últimas horas, se dio a conocer uno de los atractivos que cobró fuerza en el Estéreo Picnic con el paso de los años: la programación de electrónica, que se realiza de forma paralela al cartel oficial en una carpa exclusiva, y que a menudo deja algunas sorpresas bien apreciadas por los asistentes.

A través de las redes sociales del Estereo Picnic, se dio a conocer el cartel con los artistas que pasaran por el denominado Club FEP, que incluye la presencia de Hercules And Love Affair, un nombre bien conocido por los colombianos, debido a sus constantes visitas al país a lo largo de sus más de 20 años de carrera.

El Festival Estéreo Picnic anunció los DJ Sets que formarán parte de su programación electrónica, paralela a la de los artistas principales - crédito @festereopicnic/Instagram

Las visitas más recientes del proyecto encabezado por el DJ Andy Buller fueron en el Festival La Solar y en Tomorrowland Core, ambas en Medellín, en 2023 y 2024 respectivamente. Ahora, en este formato dentro del Estéreo Picnic, esperan encender la rumba hasta altas horas de la madrugada con clásicos de su repertorio como Blind o Rise Me Up.

La programación la completan nombres que viene cobrando fuerza durante los últimos años, como los brasileños Gop Tun DJs, el mexicano Theus Mago, o el italiano Twenty Six, a quienes se le suman algunos nombres nacionales destacados como Julio Victoria, Cato Anaya, Nuclear Digital Transistor, The Virginia Valley, Marianna Hadad, entre otros.

De momento no se han anunciado los horarios de presentación de cada uno de los artistas de esta programación paralela, pero en los comentarios que despertó la publicación se hace evidente la gran expectativa que genera el regreso de esta carpa que ya se volvió una tradición del Estéreo Picnic y que promete dar una experiencia más exclusiva a los asistentes con gustos más exigentes.

Estéreo Picnic anunció el regreso de su Club Aora

La carpa que se hizo reconocida por la presencia de "drag queens", anunció su regreso para la edición de 2025 - crédito @festereopicnic/Instagram

La presencia de la carpa de DJ no será la única sorpresa para los asistentes al festival. Ya en 2023 dio de qué hablar la instalación del Club Aora, un escenario descrito como “Un cabaret íntimo de baile y liberación dentro de Un Mundo Distinto”

En el anuncio se oficializó la presencia de La Ramona, cantante y DJ reconocida por su vínculo y apoyo a la comunidad LGBTIQ+, quien será la embajadora de esta edición. Se espera que la programación se dé a conocer en las próximas semanas.

Así quedó el cartel por días del Festival Estéreo Picnic 2025

Cartel por días del Festival Estéreo Picnic 2025 - crédito Festival Estéreo Picnic/Instagram

Jueves 27 de marzo

El primer día del festival será protagonizado por Shawn Mendes, Alanis Morissette, Benson Boone, Foster de People, Zedd, Tate McRae, Teddy Swims, Kavinsky y The Marias, siendo los artistas más destacados del día.

Viernes 28 de marzo

Justin Timberlake y Tool serán los principales protagonistas del segundo día, acompañados de una nómina que incluye a Incubus, Parcels (encargados del concierto de apertura en el Teatro Royal Center el miércoles 26 de marzo), Danny Ocean, The Hives, Michael Kiwanuka, Richie Hawtin, Modeselektor, Barry Can’t Swim, y Oh’laville como los artistas que más captura la atención.

Sábado 29 de marzo

Para el tercer día, los protagonistas serán The Black Keys y Justice, junto a nombres como Astropical (el proyecto conjunto de Bomba Estéreo y Rawayana), Chalotte de witte, St. Vincent, Nathy Peluso, Monolink, Galy Galiano, CA7RIEL & Paco Amoroso, Kapo y LosPetitFellas, entre otros.

Domingo 30 de marzo

El cierre del festival lo protagonizarán Olivia Rodrigo y Rüfüs Du Sol. A ellos se le suman nombres como Empire Of the Sun, Mon Laferte, Caribou, Girl In Red, JPEGMafia, Fontaines D.C y los mencionados Alleh y Yorghaki, sumados a nombres destacados a nivel nacional como Pirlo, Ela Minus y Ela Taubert.