El Centro Democrático salió en defensa de Jaime Lombana, abogado de Álvaro Uribe, por amenazas en su contra: “Un ataque a nuestra democracia”

Jaime Lombana, abogado del expresidente Álvaro Uribe, fue víctima de amenazas contra su vida - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Un día después de que Jaime Lombana denunciara intimidaciones en su contra, el partido Centro democrático salió en defensa del abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el caso por presunto soborno a testigos y fraude procesal.

A través de un pronunciamiento oficial, la colectividad rechazó cualquier amenaza que atente contra la integridad del abogado, especialmente por tratarse de uno de los protagonistas en la defensa de su líder natural.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

“El Centro Democrático rechaza y condena las recientes amenazas de las que fue objeto el abogado Jaime Lombana, quien es uno de los defensores del expresidente Álvaro Uribe. Cualquier tipo de intimidación, como la que se registró, se constituye en una agresión al libre ejercicio del derecho y un ataque a nuestra democracia”, señaló el partido.

Además, el Centro Democrático denunció que Jaime Lombana ya había sido víctima de amenazas contra su vida y, ante la gravedad de los ataques, debió ocultarse por un largo periodo.

El Centro Democrático rechazó las amenazas contra el abogado Jaime Lombana, apoderado del expresidente Álvaro Uribe - crédito red social X

“La situación no es nueva. El líder del equipo de la defensa del expresidente Uribe, el Dr. Jaime Granados, también fue objeto de amenazas en julio de 2023, que lo obligaron a abandonar el país”, continuó la colectividad.

Finalmente, el partido del expresidente Uribe pidió mayor rigurosidad en las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar quiénes serían los presuntos responsables de las intimidaciones de las que fue víctima el abogado.

“El Partido se solidariza con el Dr. Jaime Lombana, exige las investigaciones de rigor y solicita la intervención de las autoridades para que velen por la seguridad y protección del abogado”, concluyó el Centro Democrático.

El pronunciamiento del partido se da un día después de que Lombana, miembro del equipo de defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, denunciara durante el inicio del juicio en contra del exmandatario que ha sido víctima de un hackeo a sus equipos informáticos y de amenazas directas en su contra.

Según detalló, los ataques cibernéticos afectaron tanto a sus dispositivos personales como a los de su oficina, comprometiendo información sensible de al menos diez abogados que trabajan con él. Además, relató un incidente en el que fue intimidado mientras se desplazaba por las calles de Bogotá.

Jaime Lombana, defensa de Álvaro Uribe, denunció amenazas en su contra - crédito audiencia Álvaro Uribe

Durante su intervención ante la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Jaime Lombana explicó que los ataques cibernéticos afectaron no solo sus equipos personales, sino también los de su despacho, comprometiendo datos protegidos constitucionalmente.

Según el abogado, la información robada incluye temas de contabilidad y otros documentos sensibles relacionados con su labor profesional.

Lombana detalló que el hackeo fue confirmado por Microsoft, que actualmente investiga el incidente.

“La empresa Microsoft certifica claramente, está indagando que se trata de un hackeo sofisticado. A la fecha no he podido restablecer la información de mi oficina, no solamente los míos, señoría, sino que estoy hablando de cerca de un personal de 10 abogados de mi oficina a quienes les usurparon toda la información sensible, garantizada constitucionalmente”, afirmó el abogado.

El robo de información ha generado preocupación dentro del equipo de defensa del expresidente, ya que podría comprometer la estrategia legal en el caso que enfrenta Álvaro Uribe Vélez, líder natural del partido político Centro Democrático.

Además del hackeo, Jaime Lombana denunció haber sido víctima de amenazas directas mientras se encontraba trotando en su barrio en Bogotá. Según relató, dos hombres en motocicleta lo interceptaron y lo intimidaron con gestos y palabras ofensivas.

“En la mañana siguiente, señoría, una moto, de frente, con dos personas y un parrillero, apuntándome con el dedo, me gritaron: ‘cuídese, paraco hijueputa’. Yo quedé sorprendido, era muy temprano”, narró el abogado.

Lombana explicó que, en el momento del incidente, se encontraba solo, ya que en ocasiones prefiere salir a trotar sin compañía. Este episodio, sumado al hackeo, ha generado inquietud sobre la seguridad del equipo de defensa de Álvaro Uribe Vélez y las posibles implicaciones en el desarrollo del juicio.