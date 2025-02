Álvaro Uribe siguió su pelea con Claudia López publicando foto al lado de Gustavo Petro: “Estamos avisados”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, uno de los mandatarios más populares en la historia de Colombia - crédito Cristian Bayona / Colprensa.

El expresidente de Colombia (2002-2010), Álvaro Uribe Vélez, siguió con su enfrentamiento con la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, al publicar en redes sociales una imagen en la que aparece junto al presidente Gustavo Petro.

La fotografía, que se remonta a febrero de 2023, fue acompañada por el mensaje: “Me informan que esta es la foto real: ESTAMOS AVISADOS ‘Por fin ganamos’”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Nueva respuesta de Álvaro Uribe por cuestionamientos a Claudia López - crédito @AlvaroUribeVel/X

La exalcaldesa no tardó en reaccionar, afirmando en su cuenta de X que la foto era efectivamente real y se tomó durante un evento institucional en el Guaviare, rumbo a la Cumbre de Asocapitales, en la que se discutían diversos temas sobre el desarrollo regional.

Según López, la imagen refleja su postura a favor del metro de Bogotá y en contra de las obstrucciones políticas que, en su opinión, Petro había intentado imponer sobre este proyecto clave para la ciudad.

“¡Gracias por retractarse, expresidente Uribe!” escribió López en su respuesta. En su mensaje, López también recordó que, en el contexto político de su gestión, tanto Uribe como su bancada fueron actores clave en los intentos de obstrucción en Bogotá. “Gracias a mi gestión en defensa del metro y de Bogotá, la ciudadanía los derrotó a ustedes dos. Colombia hará lo mismo”, concluyó.

Respuesta de Claudia López a publicación de Álvaro Uribe - crédito @ClaudiaLopez/X

El expresidente Uribe, líder del partido Centro Democrático, ha mantenido una postura crítica frente a la gestión de Claudia López como alcaldesa de Bogotá, cuestionando la eficacia de su administración y sus vínculos con el presidente Petro.

Uribe ha denunciado lo que considera un “clientelismo” y un aumento en el gasto público bajo la administración de López. En particular, ha señalado el incremento en el número de contratistas durante su mandato. Según Uribe, al cierre de 2023, Bogotá contaba con 63.670 contratistas, lo que representaba un costo cercano a los 2 billones de pesos, una cifra que duplicaba la de la administración anterior. Esta situación, según Uribe, refleja una falta de eficiencia y coherencia en la administración de López.

Además, el ex presidente ha criticado la postura política de la exalcaldesa, quien, a su juicio, cambia según las circunstancias. Uribe ha señalado que, cuando le conviene, López se presenta como aliada del presidente Petro, pero cuando las circunstancias lo requieren, también se posiciona como una firme opositora. Para Uribe, este cambio de postura refleja una incoherencia política que debilita su figura y su gestión.

En respuesta, López ha defendido su gestión en Bogotá, destacando que bajo su liderazgo se superaron grandes retos, como la pandemia de COVID-19 y la crisis económica que afectaba a la ciudad.

Según Claudia López, la coordinación con el sector privado permitió sacar adelante 185 obras en ejecución, y ahora, bajo el liderazgo de su sucesor, el alcalde Carlos Fernando Galán, estas están siendo inauguradas. La exalcaldesa también ha reafirmado su compromiso con el desarrollo del metro de Bogotá, un proyecto que, a su juicio, es fundamental para el futuro de la ciudad y el bienestar de sus habitantes.

El mensaje de Álvaro Uribe en contra de Claudia López - crédito X

López, además, ha respondido a las acusaciones de Uribe sobre su relación con el empresariado antioqueño, en particular con la familia Gilinski. En este sentido, la exalcaldesa ha asegurado que Uribe no es el vocero legítimo de los intereses del sector privado en Colombia, y ha denunciado lo que considera un intento del ex presidente de “destruir el grupo empresarial antioqueño” mediante su influencia política.

En este contexto de acusaciones cruzadas, López también ha utilizado las redes sociales para cuestionar el estilo de Uribe en la arena pública, sugiriendo que su comportamiento en X es comparable al de un “tuitero prepago” y criticando la “ridiculez” de sus publicaciones.

La exalcaldesa también ha insinuado que tanto Uribe como Petro comparten características de un liderazgo decadente, un concepto que se ha convertido en uno de los ejes de su retórica política.