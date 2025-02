Abelardo de la Espriella celebró retractación de Beto Coral por acusaciones contra Álvaro Uribe: “Firme con el presidente”

El activista colombiano Beto Coral reafirmó su retractación sobre declaraciones previas contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de un video en redes sociales - crédito @Betocoralg/X

El lunes 24 de febrero de 2025, Beto Coral, creador de contenido y activista colombiano radicado en Miami, hizo pública su decisión de reafirmar la retractación de unas declaraciones que previamente había emitido en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La ratificación se conoció a través de un video que el activista publicó en sus redes sociales, en el que explicó que ya se había retractado hace dos años, pero consideraba oportuno reiterar su posición debido a nuevos procesos judiciales iniciados por la defensa del expresidente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

Coral, que recordó que enfrentó una demanda por parte del expresidente y sus abogados hace cuatro años, decidió nuevamente aclarar que no existe ningún fallo judicial en contra de Uribe que lo declare culpable de delito alguno.

En su mensaje, además, retiró cualquier publicación en la que se señaló al exmandatario y ofreció un consejo a quienes realizan activismo político: actuar con argumentos y evitar ataques personales que puedan desencadenar consecuencias legales.

De la Espriella celebró la retractación

Tras conocerse la declaración de Beto Coral, el abogado Abelardo de la Espriella celebró la ratificación de la retractación.

El abogado, conocido por su defensa del expresidente Uribe en diversas instancias judiciales, aseguró que este tipo de desenlaces demuestran que las afirmaciones infundadas no prevalecen y refuerzan la importancia de mantener una narrativa basada en pruebas y en el respeto a la verdad.

A través de un mensaje en su cuenta de X, De la Espriella expresó: “Poco a poco las narrativas difamatorias se van cayendo una a una. Hay que insistir, luchar, persistir y seguir batallando día a día, hasta que la verdad resplandezca. ¡Qué maravilla cuando se hace justicia! Firme con el presidente @AlvaroUribeVel hasta el final y más allá”.

El abogado Abelardo de la Espriella celebró la retractación de Coral, destacando la importancia de mantener una narrativa basada en pruebas y respeto a la verdad - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El Centro Democrático también se pronunció

El Centro Democrático, partido fundado por Álvaro Uribe, también emitió un pronunciamiento oficial en sus redes sociales.

La colectividad destacó la importancia de la retractación de Coral como un triunfo jurídico y como evidencia de cómo las “mentiras” en contra de Uribe han sido desmontadas con el tiempo.

“La verdad, más temprano que tarde, siempre se abre camino en medio de la mentira”, señaló el partido en su publicación, que agregó: “Los enemigos de la verdad han buscado, por los medios más deleznables, derrumbar a nuestro símbolo: el expresidente Álvaro Uribe Vélez”.

El partido fundado por Álvaro Uribe destacó la retractación de Coral como un triunfo jurídico y evidencia de cómo las "mentiras" contra Uribe han sido desmontadas - crédito @CeDemocratico/X

Reflexiones del activista

Por su parte, Coral reflexionó sobre su experiencia, reconociendo que la lucha jurídica y mediática que enfrentó fue difícil, especialmente cuando sus iniciales apoyos políticos desaparecieron al aparecer las consecuencias legales.

De acuerdo con lo que comentó el activista, este proceso le dejó importantes lecciones sobre la necesidad de elevar el nivel del debate político y actuar con inteligencia y responsabilidad en las redes sociales.

“Habrá quienes me critiquen por esto, algunos inclusive me llamarán cobarde, tal vez son los mismos que en su momento me alentaron a decir lo que dije, políticos que estuvieron ahí incentivando mis palabras, pero fueron los primeros en desaparecer cuando empecé a enfrentar este proceso judicial”.

Coral decidió reiterar su posición debido a nuevos procesos judiciales iniciados por la defensa del expresidente, aclarando que no hay fallos judiciales en contra de Uribe - crédito montaje Infobae

Coral destacó que su objetivo ahora es contribuir a un diálogo político más respetuoso y menos polarizado: “No vale la pena estar en estos problemas judiciales por defender a un político, porque cuando llegan las consecuencias las enfrentas tú solo”.

El caso de Beto Coral y su retractación es uno más en la larga lista de disputas judiciales que involucran al expresidente Álvaro Uribe; sin embargo, para sus defensores, este episodio marca otro paso hacia la reafirmación de la verdad y el fin de lo que consideran campañas difamatorias en contra del líder político.