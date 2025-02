A pesar de no haberse posesionado, Armando Benedetti, como ministro del Interior, y Pedro Sánchez, como ministro de Defensa, comenzaron a ejercer: Gustavo Petro los convocó a consejo de seguridad

El presidente Petro comparó los datos de violencia durante su mandato, con los registrados con anteriores gobiernos como el de Álvaro Uribe e Iván Duque - crédito Presidencia

Este martes 25 de febrero de 2025, el presidente Gustavo Petro realizó un consejo de paz y seguridad en la Casa de Nariño con el propósito de analizar la situación de orden publico que atraviesa Colombia.

En el encuentro estuvieron el nuevo ministro del Interior, Armando Benedetti, designado por el mandatario, pero que todavía no se ha posesionado de forma oficial.

Armando Benedetti llegó a la cartera del Interior en reemplazo de Juan Fernando Cristo, que renunció al cargo de manera irrevocable, luego de que el presidente Petro pidiera la renuncia protocolaria a todo su gabinete.

En el encuentro también contó con la presencia de Otty Patiño, comisionado de Paz, y la cúpula militar, junto con el general (r) Pedro Sánchez, recientemente nombrado ministro de Defensa, pero que tampoco se ha posesionado de forma oficial.

El lunes 24 de febrero, la Presidencia de la República ratificó el nombramiento de Armando Benedetti como nuevo ministro del Interior, tras cumplir con el protocolo de vinculación de altos funcionarios, que incluyó la publicación de su hoja de vida en el portal de Aspirantes Presidencia.

Esta decisión llega después de que varios medios, como La W Radio y Noticias Caracol, adelantara durante el fin de semana la noticia, junto con otros ajustes en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Benedetti, exembajador en Venezuela y en la FAO, tomará las riendas de esta importante cartera.

Por otro lado, Gustavo García que había sido designado como ministro del Interior encargado tras la salida del cargo de Juan Fernando Cristo, por medio de su cuenta de X informó que empezará el empalme con Benedetti desde el martes 25 de febrero.

Tras su retorno a Colombia en noviembre del año pasado, Armando Benedetti regresó al Gobierno Nacional como asesor del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, a principios de febrero, Petro lo nombró jefe de su gabinete, una decisión que desató una crisis de gobernabilidad. Durante la transmisión del consejo de ministros del 4 de febrero, la designación de Benedetti fue rechazada de manera casi unánime por los altos funcionarios, lo que provocó la renuncia de varios de ellos y dejó en evidencia las tensiones dentro del Ejecutivo.

En entrevista con El Tiempo, Pedro Sánchez explicó que no tendrá inconveniente en manifestar su desacuerdo al jefe de Estado en temas como la Paz Total, el manejo del orden público y la siembra de coca.

Además, aseguró que en las zonas afectadas por la violencia, generada por grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc (EMC), habrá elecciones libres en 2026.

“La democracia no ha parado de ejercerse. Y vamos a garantizar que ese derecho se mantenga. Esos polvorines existen y las Fuerzas Militares y la Policía no han parado de actuar. Ellos han hecho su tarea, pero con unas limitaciones muy delicadas. Pero que allí tengan la certeza de que van a tener la tranquilidad de elegir a las personas que consideran las mejores para su destino. Claro que vamos a garantizar que haya elecciones en 2026. Pero que no cambien un tamal o una teja de un día por la miseria de toda la vida”, afirmó el general (r) Sánchez al citado medio.

Sánchez también indicó que la decisión de asumir como ministro de Defensa se debe a la “convicción” de entregar todo su servicio a Colombia.

“No se trata de un tema político. Si la protección presidencial tiene algún tinte político, ponemos en grave riesgo al protegido y ponemos en grave riesgo la democracia. Y ahora me dicen: ‘Sea ministro de la Defensa’. Y claro, es un impacto enorme porque debí renunciar a mi carrera militar. Quiere decir que ser general de cuatro soles ya no va a estar dentro de mis posibilidades, ser comandante de las Fuerzas Militares tampoco”, expresó.