Vicky Dávila negó rotundamente una alianza con Álvaro Uribe para las elecciones: “Es irrespetuoso”

Vicky Dávila negó unión con Uribe de cara a las elecciones presidenciales 2026 - crédito @VickyDavilaH/X y Cristian Bayona / Colprensa

Las elecciones presidenciales para definir el reemplazo de Gustavo Petro están cada vez más cerca. Aunque aún no hay candidatos oficiales de cara a los comicios, sí hay diferentes rostros que han decidido hacer política desde finales de 2024 con el fin de acercarse a los colombianos y ganarse su voto.

La periodista Victoria Eugenia Dávila Hoyos, más conocida como Vicky Dávila, es una de ellas y ha estado activa tanto en redes sociales como en diferentes medios afirmando qué cambios haría si es elegida primera mandataria de Colombia.

La exdirectora de Semana concedió una entrevista a Radio Uno, en la que habló sobre el Gobierno de Gustavo Petro y sus intereses de cara al poder que adquiriría siendo presidente.

Vicky Dávila negó que haya entablado conversaciones con Álvaro Uribe de cara a su candidatura presidencial - crédito @VickyDavilaH/X

Pero, en sus redes sociales compartió un fragmento de la entrevista en la que se refería al expresidente Álvaro Uribe Vélez, puesto que la mesa de periodistas la cuestionaron sobre su presencia en una hipotética vicepresidencia.

A diferencia de lo que afirmó María Fernanda Cabal cuando la cuestionaron sobre este tema, Vicky afirmó que no se ha contactado con el exmandatario y que para ella es irrespetuoso usar su nombre para hacer política. “Me preguntaron en Radio Uno qué pensaba sobre la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe sea fórmula vicepresidencial", escribió en su cuenta de X.

Asimismo, publicó que el exmandatario tampoco se ha contactado con ella para servirle como segundo al mando, así como a ningún otro precandidato: “Esto respondí: ‘no he escuchado al expresidente Uribe decir que quiere ser fórmula vicepresidencial de alguien, o que quiere ser vicepresidente’”.

La periodista indicó que sería irrespetuoso para ella pedir una reunión con el exmandatario, por lo que descartó su vicepresidencia - crédito @VickyDavilaH/X

Finalmente, indicó que hablar sobre el presidente entre 2002 y 2010 sería un acto politiquero para ganar votos: “Usar su nombre es oportunista e irrespetuoso”.

“Podría generar un debate jurídico”: Vicky Dávila sobre vicepresidencia de Álvaro Uribe

Por otra parte, compartió el video en el que se desarrolló la mencionada entrevista y en esta afirmó que “no podemos suponer que, a mí me parece una falta de respeto mencionar al expresidente, y decir que va a volver a esto o lo otro o que quiere ser vicepresidente” y añadió que hablar de él como fórmula sería oportunista. No obstante, señaló que si él lo decía, la discusión era otra: “El día que él lo diga, otra cosa será. Es como un oportunismo”.

También indicó que la presencia de él podría generar un debate político, dado que la reelección no es posible, y de ser vicepresidente, no podría cumplir la función principal de uno: “Esto generaría un debate legal, porque la reelección está prohibida, y la función de un vicepresidente, principalmente, es reemplazar temporalmente a un presidente; no sé si podría ejercer la función. Habría un debate jurídico”.

Para la periodista, Uribe no podría ejercer su principal función como vicepresidente - crédito Cristian Bayona/Colprensa.

Pese a lo anterior, Vicky Dávila afirmó al medio mencionado que el papel de Uribe para Colombia fue bueno, dado que ayudó a la nación a avanzar, teniendo en cuenta los errores.

“Por lo demás, respeto al expresidente, representa algo importante para el país, ¿que todo ha sido perfecto?, no. Pero si uno mira el país que él recibió en 2002 y el que dejó en 2010, las personas pueden hacer sus conclusiones", afirmó la precandidata.

Críticas a Vicky Dávila por entrevista

En su cuenta de X, la congresista del Partido Comunes, Sandra Ramírez, afirmó que Dávila no tenía claras las propuestas para el país y que solo se había dedicado a criticar al presidente Petro.

La senadora criticó a Dávila por la forma en la que se dirige a Gustavo Petro - crédito @SandraComunes/X

Asimismo, citó la columna del escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez en El País, en la que afirmó que “es una mujer improvisada que repite tres mentiras por frase”, según Ramírez.

Finalmente, escribió que Dávila tenía razón al afirmar que no era política: “Tiene razón, ella no es política, ella es una politiquera”.