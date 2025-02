Shakira borró a Piqué, pero no a Barcelona de su canción con Carlos Vives: Así quedó la nueva letra de ‘La Bicicleta’ en vivo

Shakira omite mencionar en vivo a Gerard Piqué en las canciones que le había dedicado estaba estaba enamorada de él - crédito @Shakira y @3gerardpique/Instagram

Mientras Gerard Piqué mantiene en redes sociales los recuerdos junto a la madre de sus dos hijos, Milan y Sasha, por su parte, Shakira lo eliminó de los temas que le había dedicado anteriormente cuando estaba enamorada.

Una de las composiciones en las que la estrella colombiana dejó de mencionar a su expareja en vivo en La bicicleta, tema que hace parte de la lista de canciones que interpreta en la gira mundial Las mujeres ya no lloran: así suena ahora la colaboración que hizo la barranquillera con Carlos Vives.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Si bien en la actualidad Shakira le canta al desamor e incluye dardos en sus temas a Gerard Piqué, recién inició el romance entre la cantante y el exfutbolista, “la Loba” compuso varios temas en los que le gritaba al mundo lo enamoraba que estaba de su “tigre”, tal y como lo hizo en el sencillo Loca.

Shakira lanza pullas a Gerard Piqué en medio de sus conciertos de 'Las mujeres ya no lloran world tour' y los eliminó de 'La Bicicleta' - crédito @lasvocez/Instagram

No obstante, desde que está soltera Shakira eligió omitir el nombre del padre de sus hijos en los temas que lo mencionaba anteriormente. Uno de ellos es La bicicleta, éxito que grabó al lado del samario Carlos Vives.

“Lleva, llévame en tu bicicleta, Pa’ que juguemos bola ‘e trapo allá en Chancleta. Que si a Pique algún día le muestras el Tayrona, Después no querrá irse pa’ Barcelona”, esta es la estrofa que originalmente incluyó la artista barranquillera como cierre de La bicleta en la que expresaba su interés por enseñarle a su entonces pareja uno de sus destinos favoritos de Colombia, el Parque Nacional Natural Tayrona, y en el que también referenciaba la ciudad natal del exdeportista y en la que vivió por diez años junto a él.

Ahora, la artista interpreta el tema en vivo sin decir el nombre del hombre por el que se mudó a España, país que tildó de “socialista” durante sus dos conciertos en Brasil.

Shakira cambió mención a Gerard Piqué en su versión en vivo de 'La Bicicleta' - crédito Carlos Vives/Youtube

“Lleva, llévame en tu bicicleta, Pa’ que juguemos bola ‘e trapo allá en Chancleta. Que si a “a ese tipo” tú le muestras el Tayrona, Después no querrá irse pa’ Barcelona”, es como canta ahora Shakira este éxito en el que colaboró con su coterráneo y que incluyó en su gira mundial 2025.

“Mientras tanto Piqué pasando bueno con Clara en Marruecos”, “ni sabía que lo mencionaba en esa canción”, “así sucede, primero aman y luego no quieren saber nada”, “bien hecho, no merece nada”, “también debió cambiar Barcelona”, “ella puede hacer lo que quiera con sus canciones”, estas hacen parte de las reacciones que han dejado los internautas al video que registró el momento.

Shakira lanzó indirectas a Piqué y a España en medio de uno de sus conciertos de ‘Las mujeres ya no lloran world tour’

“La loba” no para de atacar al que fue su “tigre” por diez años y con el que tuvo dos hijos, pues en esta oportunidad, aparte de interpretar los temas en los que arremete contra él y proyectar un video animado en el que recrea cómo abandonó su hogar y la manda, dedicó un par de palabras en las que no solo arremetió contra si no que también lo hizo contra el país que la obligó a pagar una millonaria multa a la Hacienda.

Shakira tiró indirecta a Gerard Piqué en concierto de 'Las mujeres ya no lloran world tour' y habló del socialismo en España - crédito @periodistadigital/TikTok

“Por ti renuncié a todo lo que tenía, y me mudé a un país socialista. Solo para estar contigo por su puesto, me limé mis uñas para que no te lastimaran, perdí esos kilos de más y aprendí de fútbol, solo para que te quedaras. pero, no lo hiciste, y tampoco lo harás”, relató Shakira como parte de su introducción a la nueva versión del sencillo Don’t Bother el cual también adaptó para esta gira.

“ya está cansona con el tema, se nota que no lo supera”, “se despachó con toda”, “la loba sigue dolida con su macho y ardida con la deuda que le cobro la Hacienda”, “nunca te quiso supéralo”, “te la sigue haciendo, no cuidó a los hijos por irse con su nueva novia de paseo”, “estás de autoestima muy baja”, “tu misma lo dices, lo hiciste por él, no por ti, ya pasa página”, “este mensaje no cuadra con el empoderamiento”, son algunas de las críticas que recibió Shakira por los dardos que tiró a su expareja.