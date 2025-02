Norma Nivia y Mateo Varela protagonizaron tensa discusión en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Enano atrevido”

Norma Nivia rechazó públicamente la actitud de Mateo Varela en el programa tras sentirse expuesta ante sus compañeros - crédito canal RCN

Un comentario aparentemente inofensivo desató una fuerte discusión entre Norma Nivia y Mateo Varela, conocido como “Peluche”, en el reality show La casa de los famosos Colombia. La actriz expresó su molestia luego de que Mateo hiciera pública una situación personal frente a sus compañeros, lo que generó tensiones en su relación dentro del programa.

El incidente ocurrió mientras ambos conversaban con otros participantes del reality. Durante la charla, Norma mencionó su intención de cambiarse de cama, lo que despertó la curiosidad de sus compañeros, quienes le preguntaron por qué quería hacerlo. En ese momento, Mateo intervino y afirmó que la decisión de Norma estaba relacionada con un disgusto hacia él.

El comentario que desató la polémica

La situación escaló cuando Mateo Varela, en tono de broma, reveló que Norma había soltado una flatulencia la noche anterior.

“Porque se tiró un peito anoche y ya la exhibí”, comentó Peluche, lo que provocó una reacción inmediata de incomodidad en la actriz. Norma no tomó con humor la declaración y expresó su descontento, calificando el comentario como una falta de respeto.

La actriz calificó de irrespetuoso el comportamiento de su compañero dentro del reality durante una charla informal - crédito canal RCN

La modelo respondió con firmeza, señalando que la actitud de Mateo había sido inapropiada y que no toleraba que él compartiera detalles personales de esa manera.

“Esta porquería está que dice eso por todo lado, entonces suerte”, expresó Norma, visiblemente molesta. La situación generó reacciones entre los demás participantes, que también consideraron que el comentario de Mateo había sido desafortunado.

El conflicto no terminó ahí. Norma continuó expresando su descontento y, en medio de la discusión, hizo referencia a la baja estatura de Mateo, lo que añadió más tensión al intercambio. “Tras de que bien enano y ya me cuesta eso, no se ayuda nada. Enano atrevido”, dijo la actriz, dejando en claro su frustración.

Aunque Mateo intentó suavizar la situación con un tono humorístico, la discusión no logró resolverse en ese momento. Norma decidió abandonar el lugar y más tarde conversó sobre lo sucedido con otros compañeros del programa, como Camilo Trujillo y Mauricio Figueroa.

¿El fin de la relación entre Norma y Mateo?

Mateo Varela intentó justificar sus palabras como una broma, pero la reacción de Norma marcó un momento tenso - crédito @normaniviag/Instagram

En su conversación con Camilo y Mauricio, Norma expresó que el comentario de Mateo había afectado su percepción sobre él. La actriz manifestó que no le agradaba que un hombre con el que estaba involucrada hiciera ese tipo de bromas, especialmente frente a otras personas. “Yo estaba dormida en mi cama y no me di cuenta, y este me está boleteando”, afirmó Norma, dejando en claro que se sentía expuesta y avergonzada por la situación.

Además, Norma señaló que valora la discreción en una pareja y que este tipo de actitudes no son aceptables para ella. “Le digo que no me gusta y me hace quedar mal delante de todo el mundo”, agregó, sugiriendo que la relación con Mateo podría entrar en pausa o incluso terminar debido a este incidente.

El comportamiento de Mateo Varela generó opiniones divididas entre los participantes del reality. Mientras algunos intentaron minimizar el conflicto, otros apoyaron a Norma y consideraron que el comentario de Mateo había sido inapropiado. Con este incidente, queda por ver cómo evolucionará la relación entre Norma y Mateo y si lograrán superar este desacuerdo o si, por el contrario, este será el punto final de su vínculo dentro del reality.

La Casa de los Famosos Colombia continúa siendo un espacio donde las emociones y los conflictos personales salen a la luz, y este episodio entre Norma Nivia y Mateo Varela es un ejemplo de cómo las relaciones pueden verse afectadas por pequeños detalles que, en un entorno de convivencia constante, adquieren mayor relevancia.