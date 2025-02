Jaime Lombana, abogado del expresidente Álvaro Uribe, denunció amenazas de muerte en su contra: “Me gritaron: ‘cuídese, paraco’”

Jaime Lombana, defensa de Álvaro Uribe en el caso de presunto soborno a testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal, denunció amenazas en su contra - crédito audiencia Álvaro Uribe

Al inicio de la audiencia de juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal, el abogado Jaime Lombana, integrante del equipo de defensa del exmandatario, denunció un hackeo a sus equipos informáticos y una amenaza directa en su contra.

El abogado afirmó que luego de revisar sus computadores y los de su oficina concluyeron que efectivamente fueron hackeados por presuntos criminales que no han logrado ser identificados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Detalló que el supuesto hackeo está certificado por Microsoft, precisando que no han podido restablecer la información a su despacho. Además, explicó que diez abogados de su oficina también “les usurparon toda la información sensible”.

“La empresa Microsoft certifica claramente, está indagando que se trata de un hackeo sofisticado, a la fecha no he podido restablecer la información de mi oficina, no solamente los míos, señoría, sino que estoy hablando de cerca de un personal de 10 abogados de mi oficina a quienes les usurparon toda la información sensible, garantizada constitucionalmente. Tiene temas como contabilidad, temas absolutamente protegidos”, afirmó el abogado.

Jaime Lombana también contó en su intervención que mientras se movilizaba por las calles de Bogotá fue alcanzado por hombres en motocicleta que, según el abogado, le apuntaron con el dedo en señal de amenaza y con una frase contundente.

“En la mañana siguiente, señoría, una moto, de frente, con dos personas y un parrillero, apuntándome con el dedo, me gritaron: ‘cuídese, paraco hijueputa’. Yo quedé sorprendido, era muy temprano, a veces a mí me aburre salir a trotar en mi barrio con una persona que me acompañe, ese día iba absolutamente solo”, comentó Lombana.

La defensa del líder natural del Centro Democrático en su intervención ante la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, aseveró que de forma inmediata interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, informando de lo sucedido a su familia, equipo de trabajo y al expresidente Álvaro Uribe.

“Quería dejar esta constancia públicamente, su señoría, por cuanto no creo que sea una amenaza más”, indicó Jaime Lombana.

Además, le solicitó a la juez del caso estar de forma virtual en las audiencias del juicio contra el exmandatario. No obstante, dejó claro que si necesitan de su presencia, asistirá al juzgado.