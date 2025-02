Gustavo Bolívar dejaría Prosperidad Social tras su declaración de amor a Petro: estaría en busca de la Presidencia

Tras liderar programas sociales en el DPS, Gustavo Bolívar se perfila como candidato del oficialismo para las próximas elecciones presidenciales - crédito Joel González/Presidencia

La decisión del presidente Gustavo Petro de solicitar la renuncia protocolaria de todo su gabinete sigue generando movimientos en el Gobierno. En medio de la reconfiguración del equipo ministerial y directivo, se rumora que Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social (DPS), dejaría su cargo el 5 de marzo.

La salida de Bolívar no responde solo a los cambios en la administración, sino a un objetivo político de mayor alcance: su posible candidatura a la Presidencia de la República. La noticia fue revelada por el periodista Julio Sánchez Cristo, que aseguró que el exsenador se estaría preparando para competir en las elecciones de 2026 como el candidato de la colectividad de Gobierno.

Bolívar asumió la dirección del Departamento de Prosperidad Social en marzo de 2024 y durante su gestión encabezó programas de asistencia social y subsidios dirigidos a poblaciones vulnerables, alineados con la política social del Gobierno del presidente Petro. Su salida se producirá exactamente un año después de haber tomado posesión del cargo.

Aunque no se ha hecho un anuncio oficial por parte del exsenador ni de la Casa de Nariño, su renuncia ya habría sido presentada al presidente Petro, tal y como lo anunció en una entrevista para La Luciérnaga. Este movimiento se conoce en un contexto de reestructuración del gabinete, luego de que el mandatario evidenciara fracturas entre sus ministros y altos funcionarios durante el Consejo de Ministro del 4 de febrero de 2025.

En medio de la crisis de gabinete que atraviesa el Gobierno, el director de Prosperidad Social confirmó que ya había presentado su carta de renuncia protocolaria. Aunque su salida no había sido mencionada en los anuncios previos de cambios ministeriales, el exsenador reveló en una entrevista con el medio mencionado que desde el lunes 10 de febrero entregó su dimisión al presidente.

“Yo hoy pasé la mía, ayer (corrigió), solo que no la he publicado porque no sé [...] Protocolaria, porque él la pidió protocolaria. Yo no la he mostrado en Twitter (ahora X) porque digo: primero se la paso al presidente. Se la pasé ayer, pero él está en Dubái, y de aquí a que venga [...] Y hoy teníamos una reunión virtual con él, pero no la pudimos tener. Seguramente será mañana, cuando definiremos varios ministros, aún seguimos revisando”, afirmó Bolívar en la entrevista.

La reunión de altos funcionarios tenía como objetivo abordar la crisis en el Catatumbo, una región de Norte de Santander afectada por la violencia entre grupos guerrilleros, pero el encuentro se desvió hacia manifestaciones de descontento, especialmente por la presencia de Armando Benedetti como jefe de gabinete y de Laura Sarabia en su rol de Canciller. Aunque los asistentes reafirmaron su compromiso con el proyecto progresista del Gobierno, expresaron su desacuerdo con dichos nombramientos, fue en medio de este debate que Gustavo Bolívar sorprendió a todos con sus declaraciones.

“Le apostamos a este proyecto, si sacrificamos tantas cosas es porque amamos este proyecto, lo amamos a usted presidente. Yo a usted lo amo, presidente, se lo digo con toda sinceridad y con usted hasta el último día, pase lo que pase”, afirmó Bolívar durante su intervención.

Crisis y reorganización en el gabinete de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro continúa con ajustes en su gabinete, consolidando alianzas políticas y reubicando figuras clave.

Armando Benedetti, al parecer, asumirá el Ministerio del Interior, siendo este su quinto cargo en el Gobierno. Cabe destacar que, Benedetti dejó su cargo como embajador de Colombia en Venezuela luego del escándalo de los audios filtrados sobre dineros de la campaña de Petro. Sin embargo, fue designado embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma. Posteriormente, retornó al país para desempeñarse como jefe de gabinete de Gustavo Petro, y ahora su nombre suena para ocupar el cargo ministerial.

Susana Muhamad pasaría a dirigir el Departamento Nacional de Planeación (DNP) tras su salida del Ministerio de Ambiente. Mientras que el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, sería reemplazado tras la polémica sobre alias Papá Pitufo, con un nuevo ministro recomendado por la bancada del Partido Liberal.