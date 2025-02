Vicky Dávila arremetió contra Gustavo Petro luego del rechazo de los presidentes de las altas Cortes: “Invitación envenenada”

La periodista y candidata Vicky Dávila aseguró que el presidente Gustavo Petro busca tener mayor injerencia en las decisiones de las altas Cortes - crédito @VickyDavilaH/X y Andrea Puentes/Presidencia

El presidente Gustavo Petro esperaba poder reunirse con los presidentes de las altas Cortes el viernes 21 de febrero de 2025, luego de haber extendido una invitación para dialogar con ellos. Sin embargo, ninguno aceptó encontrarse con el primer mandatario, por diferentes motivos, entre ellos el cruce de agendas y la protección de la independencia y la transparencia.

Justamente, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, indicó que no podía estar presente en la reunión, puesto que es necesario garantizar la imparcialidad en el estudio que se está haciendo de una demanda contra la reforma pensional del Gobierno Petro.

“A la Corte Constitucional en Sala Plena le corresponde adoptar las decisiones de mérito que en derecho corresponda, alejada de cualquier clase de actuación e interferencia que llegue a poner en duda la imparcialidad y transparencia de sus magistrados y la independencia, autonomía y objetividad institucional”, afirmó el magistrado.

Así las cosas, en el evento “Pacto por la Tierra y la Vida”, llevado a cabo el 22 de febrero de 2025, en Chicoral, Tolima, el primer mandatario criticó el rechazo que recibió por parte de los presidentes de las altas Cortes, asegurando que están enviando un mensaje equivocado a la ciudadanía. “¿Cómo se construye la paz en Tolima y cómo se puede construir en Colombia? No es sino hablando. Hablar. El viernes no quisieron hablar conmigo algunos altos funcionarios, y yo soy el jefe del Estado. Mal mensaje. No porque tengan que estar de acuerdo conmigo, yo soy un demócrata, sino porque al pueblo de Colombia hay que enseñarle a dialogar entre sí”, aseveró.

¿Una invitación con fines poco éticos?: las críticas de Vicky Dávila

La periodista y precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, se refirió a las declaraciones del jefe de Estado, poniendo en duda las intenciones que tenía con la invitación que extendió a los magistrados. Aseguró que el presidente pudo haber pretendido interferir en sus fallos.

“De qué se queja si usted ha sido un presidente que ha maltratado a la justicia, no la ha respetado. Ahora quiere que se dejen manosear yendo a comiditas en la Casa de Nariño. No es no. La justicia tiene que ser digna, cumplir la ley y la Constitución y no arrodillarse jamás. Hicieron muy bien en no aceptar su invitación envenenada a Palacio”, precisó en X la comunicadora y exdirectora de la revista Semana.

En su publicación, recordó el asedio a la Corte Suprema de Justicia que se presentó en febrero de 2024, cuando se esperaba que el alto tribunal eligiera una nueva fiscal General de la Nación. Según Dávila, lo ocurrido tenía como fin ejercer presión sobre la Corte para que los magistrados eligieran a la fiscal Luz Adriana Camargo, ternada por el presidente.

De igual manera, afirmó que uno de los intereses que habría detrás del encuentro, por parte del jefe de Estado, es lograr que la reforma pensional no se hunda. “Petro también ya está mandándole una jauría para tratar de intimidar a la Corte Constitucional que debe decidir si tumba la reforma pensional de este Gobierno. A todas las altas Cortes Petro las ha querido chantajear con el presupuesto y las ha tratado de manera irrespetuosa. Ha querido que fallen ideologizadas. Que sean sus subalternas. No es no”

Así las cosas, la aspirante a la Presidencia instó a la ciudadanía a rodear a las Cortes del país y advirtió sobre supuestas estrategias del primer mandatario para tener una mayor injerencia en la Corte Constitucional, que tiene en su poder el futuro de una de las pocas iniciativas del Gobierno Petro que el Congreso ha aprobado.

“Mucha fuerza magistrados, los colombianos los necesitamos firmes y dignos. Nuestras Instituciones y nuestra democracia son más fuertes que un Gobierno amenazante, ideologizado e irrespetuoso”, concluyó.

