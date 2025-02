Catherine Juvinao ‘atacó' a Gustavo Petro por querer “seguir en el poder”: “Busca a los corruptos otra vez”

La senadora afirmó que el presidente busca con la corrupción quedarse en el poder - crédito Luisa González/Reuters y Germán Forero/Prensa Cathy Juvinao

Gustavo Petro ha tenido un inicio de 2025 complicado. El presidente de la República no solo ha sido criticado por las acciones militares que grupos armados ilegales han llevado a cabo desde mediados de enero, sino que también ha sido altamente cuestionado luego del Consejo de Ministros televisado el 4 de febrero.

Sin embargo, en las últimas semanas la oposición ha aprovechado la más reciente controversia que nació a raíz, precisamente, del consejo mencionado, en el que el Augusto Rodríguez se refirió a alias Papá Pitufo y el intento de penetrar la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Diego Marín Buitrago habría entregado 500 millones de pesos para la candidatura del hoy presidente, además de haberle proporcionado una avioneta en el departamento del Valle del Cauca para que se transportara.

La senadora independiente afirmó que Petro no busca transformar el país, sino quedarse en el poder - crédito @CathyJuvinao/X

Por lo anterior, además del apoyo que Gustavo Petro ha profesado a Armando Benedetti, diferentes políticos no han dejado de atacar al primer mandatario, porque la presencia del político barranquillero en el Gabinete presidencial pone en tela de juicio la manera en la que el hoy presidente llegó al poder.

Cathy Juvinao ha sido una de las políticas que más ha criticado al gobernante, desde que se emitió aquel Consejo de Ministros. En la tarde del 23 de febrero de 2025, volvió a arremeter contra Petro, indicando que la corrupción ha empañado toda su gestión como presidente.

Según sus declaraciones, el primer mandatario repetirá las acciones del pasado para quedarse en el poder, acercarse a la corrupción: “Petro repite su trampa, sin remordimiento ni capacidad de aprender: se rodeó de los corruptos para llegar al poder, y esa corrupción mató su gobierno”.

El presidente indicó que las acciones militares en su Gobierno permitieron la captura de alias Papá Pitufo -crédito Presidencia - suministrada a Infobae

La congresista afirmó que las acciones indebidas debilitaron su presidencia, pero que esto no parece afectar a Petro, que los estaría reuniendo una vez más para quedarse en el cargo que hoy ostenta: “Ahora, para seguir en el poder, busca a los corruptos otra vez”.

Finalmente, Juvinao indicó que Petro no estaba interesado en cumplir su promesa del Cambio con la que llegó al poder en 2022, luego de ganar las elecciones en las que compitió contra el fallecido político Rodolfo Hernández: “No le importa transformar. Solo quiere el poder por el poder”.

Gustavo Petro se ha desligado de la presencia de alias Papá Pitufo en su campaña

En una publicación vía X, el presidente afirmó que Diego Marín está capturado gracias a su “labor”, uniéndose a diferentes gobiernos y las acciones militares que permitieron la detención del ‘zar del contrabando’, como es conocido el delincuente.

Asimismo, el presidente confirmó que solicitó a alias Papá Pitufo que, una vez llegue al Colombia, testifique en contra de gobernantes a los que ayudó económicamente en el pasado para permanecer en incógnito y no ser capturado.

El presidente se atribuyó el descubrimiento del actuar delictivo de alias Papá Pitufo en Colombia - crédito red social X

En la respuesta del presidente al columnista Yohir Akerman afirmó que él no tenía vínculos con el contrabandista y que la codicia no era un antivalor que manejara: "El odio de Ackerman no le ha permitido percibir uno de mis principios fundamentales: aborrezco la codicia. Por ahí no podrán tumbar al presidente".

La defensa de Petro por presencia de Armando Benedetti en el poder

En medio del Consejo de Ministros televisados, el silencio de Armando Benedetti fue reemplazado por el discurso de Gustavo Petro, en el que afirmó que el político nacido en Barranquilla y Jaime Bateman Cayón tenían en común actitudes y la forma en la que lograban atraer personas.

Pese a los lamentos de funcionarios cercanos al primer mandatario, el presidente número 61 de Colombia aseguró que todas las personas merecían una segunda oportunidad y que Benedetti no era la excepción.