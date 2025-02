Yina Calderón extraña a Epa Colombia y preguntó por ella en ‘La casa de los famosos’: “¿Dónde está?”

Yina Calderón sigue sin saber lo sucedido con Epa Colombia durante su ingreso a 'La casa de los famosos Colombia' y ya preguntó por ella - crédito @yinacalderontv/Instagram y captura de pantalla Noticias Caracol

Está por finalizar la cuarta semana de competencia en La casa de los famosos Colombia, marcada por la gran cantidad de nominados en la placa de eliminación. A un día de que se conozca al cuarto eliminado de la segunda temporada, son siete los que se encuentran en riesgo de abandonar el programa del Canal RCN.

Una de esas personas es Yina Calderón. La huilense, que ya tuvo experiencia previa en reality shows con su presencia en Protagonistas de Nuestra Tele, fue sancionada por ‘el Jefe’ por segunda semana consecutiva, debido a que violó las reglas de no moverse durante la dinámica de “congelados” cuando recibió la visita de su hermana Leonela.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

A casi un mes de que diera inicio su aislamiento del mundo exterior y pese a la visita de Leonela, Yina ya deja ver que siente nostalgia por su familia.

Durante una conversación con La Toxi Costeña, la DJ y empresaria no ocultó su tristeza por no ver o, al menos, escuchar a sus seres queridos y amigos afuera de la casa estudio, como sucedió en la noche del viernes 21 de febrero cuando Emiro Navarro recibió apoyo desde el exterior.

La huilense se preguntó si la empresaria de keratinas se olvidó de ella - crédito Canal RCN

Según la huilense, era extraño que sus hermanas, con las personalidades que tenían, no hubiesen convocado a una concentración de seguidores para que le hablaran desde afuera. "Mis hermanas que son tan alborotadas y no han venido, se me hace raro", comentó.

Bajo ese razonamiento, Yina consideró que no cambió su personalidad de manera radical por el encierro, cosa que sospechaba que podía ser un motivo por el que sus familiares no se manifestaran afuera de la casa estudio. “La única manera en que mi hermana no venga es porque están bravas conmigo (...) por ahí se puso grosera, borracha, eso mi mamá no lo tolera”, comentó, dando pie a que ironizara con el trato que recibe del ‘Jefe’ por sus dos sanciones.

También se refirió a que no había visto movimiento por parte de su amigo, Junior Flórez. “Tiene todo, mi carro, mi conductor ahí en la casa... tiene ese citófono para que nos diga alguito, una señal”, dijo, aclarando que no quería que le mencionara nada de los otros participantes.

Epa Colombia cumple una pena de cinco años en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá por vandalismo - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

Fue entonces cuando mencionó a Daneidy Barrera, quien cumple una pena de cinco años y dos meses de prisión en El Buen Pastor, en Bogotá, siendo procesada días después de que Yina ingresara al programa, motivo por el cual la DJ aún no sabe lo que ocurrió.

”Mi amiga Epa Colombia, le quedaría hasta fácil venir en un helicóptero [haciendo referencia a la ocasión en que decidió lanzar billetes desde un vehículo que alquiló para la ocasión]. No entiendo, ¿será que mi amiga Epa se olvidó de mí? ¿Y yo no me he olvidado de ella?”, a lo que la Toxi respondió: “¿Qué será?”.

Cabe señalar que, cuando Leonela visitó a Yina en la tercera semana, esta no le dijo lo que sucedió con Daneidy Barrera, un hecho que tenía en vilo a los televidentes. Según comentó días después, eso se debía al acuerdo de confidencialidad que firmó Yina antes de ingresar a la competencia.

Los nominados para eliminación en ‘La casa de los famosos Colombia’

Yina Calderón es una de las celebridades nominadas en 'La casa de los famosos Colombia' como castigo del 'Jefe' - crédito @yinacalderontv/IG

Actualmente, son siete los participantes que figuran en la placa. Yina Calderón y Yaya Muñoz por decisión del ‘Jefe’, y la Toxi Costeña y Yana Karpova por votación de los participantes.

A ellas se suman la Abuela, que fue nominada por el voto del público; Karina García, escogida para la placa por el líder de la semana, Coco; y La Jesuu, nominada por Cristian Pasquel cuando se despidió de la competencia en la tercera semana.