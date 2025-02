Rodrigo Londoño critica a la JEP por decisión sobre la seguridad democrática y desata reacciones políticas

Rodrigo Londoño y la JEP - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/Carlos Ortega/EFE

La reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha causado malestar en Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, excomandante de las antiguas Farc y actual líder del partido Comunes. Aunque esta jurisdicción fue creada a raíz del Acuerdo de Paz de La Habana entre el Estado colombiano y las Farc-EP, algunas resoluciones del tribunal no han sido bien recibidas por quienes en su momento respaldaron su creación.

El malestar de Londoño surgió luego de que la JEP concluyera que las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, no respondieron a una política estatal derivada de la estrategia de seguridad democrática impulsada por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

Las audiencias en las que se expuso esta determinación han estado lideradas por los magistrados Óscar Parra y Catalina Díaz. Fue precisamente Díaz quien detalló los patrones identificados en estos crímenes, señalando que se trató de una búsqueda de resultados operacionales, pero sin que esto respondiera directamente a una política gubernamental establecida.

Londoño expresó su inconformidad en redes sociales, acusando al tribunal de distorsionar los hechos: “Es lamentable que la JEP quiera tratar de falsear la historia y construir una narrativa para absolver de responsabilidad a Uribe y su política de seguridad democrática por la comisión de delitos de lesa humanidad concurrentes en los ‘falsos positivos’. La verdad vencerá”, escribió.

Este pronunciamiento provocó una fuerte ola de reacciones. Desde distintos sectores políticos, varios señalaron que Londoño está criticando un proceso judicial al que él mismo, junto con otros excomandantes, accedió al firmar el Acuerdo de Paz.

En el último año, varios líderes de las antiguas Farc han expresado su descontento con las decisiones de la JEP, especialmente cuando estas no se alinean con sus expectativas. Algunos incluso han impulsado propuestas para aplicar una ley de punto final que detenga nuevas investigaciones en su contra.

Desde el Centro Democrático, la decisión del tribunal fue bien recibida. El presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López, aseguró que la posición de la JEP desmonta uno de los principales argumentos utilizados por la izquierda colombiana durante las últimas dos décadas. “Ya se cae todo el estandarte político de la izquierda en Colombia, que llevaba 20 años acusando al presidente Álvaro Uribe sobre el tema de los falsos positivos y la misma JEP. La justicia montada por ellos no tuvo otra alternativa, sino decir que no fueron política de Estado; no eran política de la seguridad democrática los falsos positivos, sino que lamentablemente fue el daño de algunos miembros de la fuerza pública que cometieron estas atrocidades”, afirmó.

La controversia generada por el pronunciamiento de Londoño refleja las tensiones que persisten en torno a la interpretación del conflicto armado y el alcance de la justicia transicional.