Aida Victoria Merlano se fue contra Coco en ‘La casa de los famosos Colombia’ y defendió a Karina García: “Narcisista”

Aída Victoria Merlano criticó los comentarios de Coco sobre el cuerpo de Karina - crédito @aidavictoriam/Instagram - cortesía del Canal RCN

La casa de los famosos Colombia vivió uno de sus momentos más polémicos el miércoles 19 de febrero, durante la gala de nominaciones. El detonante fue la decisión del actor Gonzalo Escobar, conocido como “Coco” por su papel en la serie juvenil Oki Doki, líder de la semana, de nominar a la influencer paisa Karina García, que días antes había sido invitada por él mismo a compartir la habitación del líder.

Este hecho generó una fuerte discusión con Yina Calderón, amiga cercana de Karina, que no dudó en confrontar a Coco, calificándolo de “doble cara” y “falso”.

La situación escaló rápidamente cuando Yina, visiblemente molesta, le exigió a Coco que “tuviera pantalones” y lo acusó de hacer comentarios inapropiados sobre el cuerpo de Karina, específicamente sobre su cola.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La pelea se originó por la nominación de Karina García - crédito @canalrcn/IG

“No sea tan falso, doble cara. Deje de hablar tanta farsa, mentiroso. O todo lo que le dijo anoche, que por qué arriba no mostraba la cola en hilo y acá si se ponía esas casas apretadas. Entonces diga la verdad, no sea falso, no tiene que hablarle a una mujer de eso; tenga pantalones”, fueron las palabras de Calderón en contra del actor.

Este enfrentamiento no solo generó un ambiente tenso dentro de la casa, también generó una ola de reacciones en redes sociales y entre figuras públicas, como la influencer barranquillera Aida Victoria Merlano, que se pronunció al respecto.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la empresaria indicó que los comentarios de Coco parecían estar dirigidos a resaltar posibles inseguridades de Karina. Según Aida, Coco cuestionó la forma de vestir de Karina y llegó a preguntarle por qué se cubría con una toalla en el jacuzzi, insinuando que se sentía avergonzada de su cuerpo.

La barranquillera se pronunció sobre la polémica, señalando que Coco intentó resaltar inseguridades de Karina - crédito @aidavictoriam/Instagram

“Coco no le hace el comentario para morbosear la cola, esto es más delicado que esto. Coco en toda la conversación le está diciendo que ella se viste muy mostrona. Intentando sacar a flote una inseguridad de ella. Aquí todos estamos descubriendo y redescubriendo nuestra identidad. Así que, lo que uno se ponga y no se ponga, no es problema de nadie. Y me parece una conversación incómoda. Y además es una persona que acabas de conocer”, afirmó la barranquillera.

Aida describió esta conversación como “incómoda e inapropiada”, especialmente considerando que Coco y Karina apenas se conocían. Además, la influencer interpretó las acciones de Coco como un intento de minimizar a Karina, sugiriendo que su comportamiento reflejaba inseguridades personales.

“Porque hasta incluso recuerdo una parte en la que él mismo le dice: es que a tí te importa mucho lo que piensen de ti. ¿Son ideas mías o será que se parece a cuando hombre intenta minimizarte para hacerte sentir insegura frente a él?, porque casi que se está comportando como cuando un hombre narcisista le gusta una mujer, pero él no se siente al alcance de ella. Entonces, como no puede llegar a donde ella está tiene que bajarla”, afirmó.

Seguidores del programa expresaron su apoyo a Karina y su rechazo a Coco en redes sociales - crédito Canal RCN/IG

La barranquillera también reflexionó sobre cómo este tipo de actitudes pueden afectar la autoestima de las mujeres y envió un mensaje contundente a sus seguidores: “Seas hombre o mujer, hoy te grabarás esto: No le vuelve a permitir a nadie que te haga sentir que ser tú está mal, te envío un abrazo enorme y espero que en cualquier círculo que esté te sientas amado porque no tienes que ir por la vida argumentando tu esencia o explicándole a las personas lo que significa ser tú”.

Las declaraciones de Aida Victoria Merlano destacaron ampliamente en redes sociales, donde los seguidores del programa no tardaron en expresar su apoyo a Karina García y su rechazo hacia Coco: “Ese Coco es un típico viejo verde”, “Por culpa de Coco le tuve que dar la razón a Yina”, y “Karina es decente y tiene paciencia, a mí me tienen que agarrar”.

Otros usuarios interpretaron las acciones del actor como una represalia hacia la influencer paisa por no corresponder a un supuesto interés romántico: “La castigó porque no pudo comérsela, es más que visto” y “Concuerdo, a Coco le gusta Karina y como ella no lo pela, la quiere hacer sentir mal”.