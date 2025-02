Pipe Bueno convierte en realidad su peculiar deseo: un molde de una parte particular del cuerpo de Luisa Fernanda W

La creadora de contenido le cumplió el capricho al cantante - crédito @pipebueno @luisafernandaw/ Instagram

El cantante colombiano Pipe Bueno sorprendió a sus seguidores al revelar que cumplió un inusual deseo relacionado con su prometida, la influencer Luisa Fernanda W.

Según informó un medio digital, el artista había expresado en redes sociales su interés por tener un molde del seno izquierdo de su pareja, algo que inicialmente parecía una broma, pero que finalmente se materializó.

La noticia generó una mezcla de reacciones entre los fanáticos de la pareja, quienes destacaron tanto el lado romántico como el humor detrás de la petición.

De acuerdo con lo publicado, la idea surgió a partir de un audio viral que Pipe Bueno compartió en redes sociales, en el que confesaba su preferencia por el seno izquierdo de Luisa Fernanda W.

En el mensaje, el cantante expresó que le gustaría tener un molde de esa parte del cuerpo de su prometida para llevarlo consigo durante sus viajes.

“Eso para mí sería como un tranquilizante en los viajes, para ponérmelo en la cara cuando esté acostado, cuando esté estresado, cuando tenga presión”, dijo el artista en el audio, que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

Lo que comenzó como una broma terminó convirtiéndose en un hecho. Según detalló el medio, Pipe Bueno compartió recientemente en sus redes sociales que su esperado molde había llegado.

Sin embargo, el resultado final superó sus expectativas, ya que no solo recibió un molde del seno izquierdo, como había solicitado, sino de ambos.

Este gesto, aunque inusual, fue recibido con humor por los seguidores de la pareja, quienes destacaron la complicidad y el cariño que ambos demuestran públicamente.

“Me llegó por fin el molde, no solo de la izquierda, sino de las dos, siento que ellas me gritan. Me recordarás cada que salgo de viaje, los que me siguen saben de lo que estoy hablando”, escribió el artista.

La revelación del molde generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los seguidores de la pareja no tardaron en expresar su opinión. Algunos destacaron el gesto como una muestra de amor y complicidad, mientras que otros lo calificaron como una ocurrencia divertida y poco convencional.

En cualquier caso, el episodio se convirtió en un tema de conversación que reafirma la capacidad de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W para conectar con su audiencia a través de momentos auténticos y espontáneos. Este tipo de interacciones ha sido clave para el éxito de la pareja en plataformas digitales, donde ambos cuentan con millones de seguidores.

Así fue como se conocieron detalles de la petición de Pipe a Luisa

Una grabación de audio enviada por Pipea su pareja, ha generado un intenso debate en redes sociales debido a su contenido inusual, la creadora de contenido compartió el mensaje como parte de una tendencia en la que reproduce audios aleatorios de su pareja mientras se maquilla.

En el audio, el cantante colombiano hace una petición íntima que no pasó desapercibida entre sus seguidores: un molde del seno izquierdo de Luisa Fernanda para llevarlo consigo durante sus viajes.

La solicitud de Pipe Bueno fue clara y directa. En el mensaje, el artista expresó que esta idea no era una broma, sino algo que había mencionado en varias ocasiones. “Amor, hagamos un molde de tu pocheca izquierda. Eso para mí sería como un tranquilizante en los viajes, para ponérmelo en la cara cuando esté acostado, cuando esté estresado, cuando tenga presión. Por favor, de la izquierda, un molde de la pocheca izquierda”, se escucha decir al cantante en el audio compartido por Luisa Fernanda.

Una relación pública que se enfrenta a las críticas

La relación entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno ha sido objeto de atención constante desde sus inicios. Ambos se han consolidado como una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento en Colombia, además de ser padres de dos hijos.

No obstante, esta exposición también ha traído consigo críticas. Algunos seguidores han cuestionado la necesidad de compartir ciertos aspectos de su vida privada, como ocurrió con este audio. A pesar de ello, tanto Pipe Bueno como Luisa Fernanda han demostrado estar cómodos con la atención mediática y han sabido capitalizar su popularidad en redes sociales.