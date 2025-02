Ciudadano se inventó un “emprendimiento” para evitarle multas a conductores en Cali: Secretaría de Movilidad se pronunció

Secretario de Movilidad tomará acciones legales contra "calumniadores" dentro de la entidad - crédito @MovilidadCali/x

La Secretaría de Movilidad de Cali se ha convertido en un “dolor de cabeza” para cientos de personas que se acostumbraron a “burlar” e “infringir” constantemente las normas de tránsito, pues una de las principales prioridades de la administración de Alejandro Éder ha sido la de “recuperar la movilidad y la seguridad” en la ciudad.

Esto se ha visto reflejado en el incremento de los puestos de control, instalación de cámaras de fotodetección y actividades pedagógicas para que los caleños adopten buenas prácticas de cultura vial, evitando así siniestros viales o hechos de intolerancia.

Algunos ciudadanos se rehúsan a acatar las normas de tránsito - crédito Fotocomposición Infobae (Secretaría de Movilidad Cali)

Pero, el rigor para acatar las normas de tránsito no solo se ha ceñido a los actores viales de la ciudad, sino también a los agentes de tránsito para que eviten actos de soborno contra los ciudadanos. Entre tanto, otros se han visto afectados durante los controles al ser agredidos por desadaptados.

Bajo este panorama de movilidad en la capital vallecaucana, algunos ciudadanos vieron una “oportunidad de negocio” al evitar que los conductores cometan alguna infracción que lleve a que le impongan una multa o sanción.

Así se dio a conocer a través de redes sociales en las que un hombre adecuó un enorme letrero para advertir que a pocos metros se encuentra un retén de tránsito.

El ciudadano advierte que la infrección acarrea una millonaria multa - crédito Secretaría de Movilidad de Cali

El mensaje es claro: “Prohibido girar. Retén. Multa $1.423.500″. Además deja su número celular con cuenta de Nequi habilitada para recibir donaciones de aquellos que “se salvaron” de realizar el giro prohibido, que se hizo costumbre en la carrera 99 con calle 48, en el sur de la ciudad.

La iniciativa del sujeto sirvió para que algunos usuarios en redes sociales denunciaran que en ese sector no hay una señalización clara que indique el giro prohibido, por lo que aplaudieron que el hombre esté alertando las consecuencias de que se cometa la infracción.

“Pero, es buenísimo porque muchos giramos y no sabíamos que no se podía”; “Para los que no conocen ese cruce, la señal de giro prohibido no es muy visible, está montada en el semáforo al lado derecho, pero si te paras al lado izquierdo de la vía que es donde se supone que están los vehículos interesados en girar, ahí no se ve la señal, los guardas lo saben y por eso han instalado ese retén…. Por otra parte, el semáforo pareciera estar sincronizado para girar, pues los vehículos que vienen en la calle opuesta tienen el semáforo en rojo… parece que esa prohibición está ‘improvisada’”; “¿Será que dejamos de romanizar la ilegalidad? desde cuando esto es “ponerse la 10” si implica que otros eviten sanciones que son merecidas (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

Ante esta iniciativa, la Secretaría de Movilidad de Cali afirmó que: “Ser cómplice de una infracción te hace parte del problema. ¡Las normas de tránsito se respetan! (sic)“.

La Secretaría de Movilidad de Cali afirmó que este tipo de iniciativas lo convierten en cómplice - crédito @MovilidadCali/X

Secretario de Movilidad se refirió a las denuncias de Asagetran

La divulgación de un comunicado por parte de la Asociación Sindical de Agentes de Tránsito (Asagetran), donde se denunciaban supuestas presiones para imponer comparendos, desató controversia en Cali e impulsó a ciertos sectores políticos a señalar una posible fractura interna en la Secretaría de Movilidad de la ciudad.

Este episodio coincidió con la renuncia de Alberto Hadad, que hasta ese momento se desempeñaba como asesor de la Alcaldía de Cali en asuntos de movilidad, lo que incrementó las especulaciones y las tensiones en torno al tema.

Ante estas acusaciones, el secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, rechazó enérgicamente los señalamientos que calificó como “fraudulentos” y anunció acciones legales, incluyendo la formalización de denuncias ante la Fiscalía, para que los responsables de las afirmaciones presentadas en el comunicado de Asagetran sustenten sus acusaciones con pruebas.

A través de un mensaje en video, Orozco instó a la ciudadanía caleña a trabajar en conjunto por una ciudad “ordenada, tranquila, segura y llena de oportunidades”, mientras destacaba que determinadas acusaciones respondían a “intereses egoístas de unos pocos” cuyo objetivo sería mantener el desorden por conveniencia personal.