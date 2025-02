Video: Mateo Varela y José Rodríguez tuvieron fuerte pelea en ‘La casa de los famosos’: “¿Me lo está echando en cara?”

Tensión entre "Los Lavaplatos" por la decisión de Mateo Varela de salvar a Norma Nivia en el 'reality show' - crédito Canal RCN

La cuarta semana en La casa de los famosos ya está en marcha y todo indica que la producción del Canal RCN quiere que los participantes paguen caros sus constantes faltas a las reglas.

Por un lado, el ‘Jefe’ anunció que las visitas de personas del exterior se verían suspendidas hasta nuevo aviso, debido a que los participantes se movieron durante las visitas de sus seres queridos, siendo la más reciente Yina Calderón cuando se reencontró con su hermana Leonela (motivo por el cual nuevamente estará nominada en placa de eliminación por parte de la producción, por segunda semana consecutiva).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

Por otro, una nueva dinámica en la casa estudio ya generó grietas en el grupo de “Los Lavaplatos”, al punto que dos de sus miembros estuvieron a punto de escalar a la agresión física.

El miércoles 19 de febrero, Mateo Varela – conocido como ‘Peluche’ – y José Rodríguez protagonizaron una acalorada discusión en La Casa de los Famosos, debido a los cambios que se produjeron alrededor de las estrategias para nominar contrincantes.

Mateo decidió salvar a Norma Nivia, su pareja en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @normanivia/IG

Durante una reunión que se celebró en la barbería de Melissa Gate, el centro de operaciones del grupo, los miembros discutieron una movida de Mateo que los tomó por sorpresa. Debido a una serie de llamadas aleatorias del ‘Jefe’ (16 en total) en las que daría premios o castigos, Mateo contestó una de las llamadas.

Estos fueron los 16 mensajes que dio el ‘Jefe’ a través del teléfono:

1. Tienes inmunidad. Si estás nominado la pierdes.

2. Nomina en el confesionario.

3. Tienes el poder de salvación y debes nominar en el confesionario.

4. Da 2 puntos y un punto de frente.

5. Nomina en el confesionario

6. Da inmunidad a alguien que no esté en la placa y nomina en el confesionario (esta fue la llamada que Mateo respondió.

7. Veta la nominación de alguien que no haya nominado y nomina en el confesionario.

8. Escoge a dos famosos para hacer un cara y sello, el que pierda, queda automáticamente nominado.

9. Nomina en el confesionario

10. Da 3 puntos y 2 puntos de frente.

11. Nomina en el confesionario.

12. Nomina en el confesionario.

13. Hoy no puedes nominar.

14. Nomina en el confesionario.

15. Da 2 puntos y 1 punto de frente.

16. Da 6 puntos y 2 puntos de frente.

De manera tácita, se suponía que “Los Lavaplatos” iban a priorizar la salvación de Luis Fernando el ‘Negro’ Salas, pero en vez de eso, Mateo optó por salvar a Norma Nivia, con la que ya protagoniza uno de los romances más sonados de la segunda temporada.

Esta decisión disgustó a varios de los miembros del grupo, principalmente a La Liendra y José Rodríguez, mientras que el ‘Negro’ no se lo tomó personal. Aunque La Liendra intentó mostrarse más conciliador, Varela no ocultó su enfado por el reclamo.

Mateo advirtió que la próxima vez que tenga la salvación en sus manos decidiría por su cuenta, molestando a José - crédito Canal RCN

En el diálogo que sostuvieron, les recordó que anteriormente había dado la inmunidad al propio José Rodríguez, y que por eso ahora tomaría la decisión por su cuenta.

La reunión de "Los Lavaplatos" tuvo tensión por la decisión del 'Peluche' de salvar a Norma Nivia y no a "El Negro" Salas de la placa de eliminación - crédito Canal RCN

Aludido, José preguntó “¿Me lo estás echando en cara?" a lo que ‘Peluche’ respondió “No, papi, lo estamos hablando”. Mateo luego se quejó de que también entonces José se lo reprochó. Este se paró y dijo molesto “¿Me van a echar en cara una salvación?“, mientras abandonaba la barbería. La Liendra se paró y trató de detenerlo, diciendo que no podían arriesgarse a dejar que el resto de participantes vieran que había problemas entre ellos.

En ese momento Varela dijo: “Yo se los digo de una vez: si a ustedes no los nominan, espero que me pidan disculpas. Es lo único que les digo ¡Se los estoy diciendo de frente!”. José respondió con firmeza: “Papi, hay una amenaza. A mí no me hable así, Mateo (...) No me vuelvas a señalar”.

Ante este cruce verbal, Camilo Trujillo intervino para calmar la situación, pero la discusión siguió escalando, hasta que fueron separados por el ‘Negro’ Salas y La Liendra, quienes evitaron que el conflicto llegara a mayores.