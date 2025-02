Paciente con discapacidad destrozó una farmacia por la impotencia de no recibir sus medicamentos

La ciudadanía asegura que el afectado demuestra un sentimiento general de indignación - crédito @primeronoticiaa / X

A través de las plataformas digitales se viralizaron los momentos de frustración que vivió un paciente con discapacidad al interior de una farmacia en el norte de Barranquilla, donde causó destrozos al no recibir un medicamento que, según afirmó, lleva meses esperando. El hecho ocurrió en la sede de Cafam, ubicada en la carrera 43 con calle 72 de la capital del Atlántico y volvió a desatar un debate sobre las dificultades que enfrentan los usuarios del sistema de salud para acceder a sus tratamientos.

De acuerdo con lo informado por el medio Primero Barranquilla, el hombre expresó su descontento al señalar que esta era la tercera ocasión en la que acudía al establecimiento sin obtener respuesta satisfactoria: “He venido tres veces y me dicen que no ha llegado, ya está bueno”, relató el afectado, que se viralizó en el país por reaccionar de manera violenta ante la situación.

El hecho no solo llamó la atención por los daños materiales ocasionados, sino también por las quejas de otros usuarios presentes en el lugar. Según le indicaron al medio local, las demoras en la entrega de medicamentos no son un caso aislado, pues otros de los pacientes aseguraron haber esperado hasta dos meses para recibir los tratamientos que necesitan.

Incluso, una de las personas se mostró visiblemente molesta y atribuyó la situación a cambios recientes en el sistema de salud: “Esto lo acabó Petro“, comentó el ciudadano, refiriéndose al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Los ciudadanos piden que se entregue el medicamento al paciente, aunque algunos temen porque pueda llegar a enfrentar consecuencias legales - crédito Supersalud

El caso ocurrido en la farmacia Cafam vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre un problema que se ha vuelto frecuente en el sistema de salud colombiano: la dificultad para garantizar el acceso oportuno a medicamentos esenciales. Aunque hasta el momento no se conocen explicaciones oficiales sobre las causas de las demoras, este tipo de situaciones suele estar vinculado a problemas de logística, desabastecimiento o trámites administrativos que ralentizan la distribución de los productos que necesitan los ciudadanos para vivir.

Aunque el impacto de estas fallas no solo afecta a los pacientes, que ven comprometida su salud, sino también a las instituciones de salud, que enfrentan críticas y episodios como el ocurrido en Barranquilla, poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores del lugar y otros pacientes.

El ataque ocurrido en la farmacia de Cafam generó un debate más amplio en redes sociales sobre la eficiencia del sistema de salud en esta región y en todo el territorio nacional, por lo que los pacientes hicieron un llamado para que se implementen soluciones que garanticen la entrega oportuna de medicamentos. Además, el caso refleja el nivel de desesperación al que pueden llegar los pacientes cuando sienten que sus necesidades no son atendidas, pues en muchas ocasiones requieren de estos fármacos para mejorar su calidad de vida y disminuir los dolores ocasionados por las enfermedades.

Por el momento, no se han revelado detalles sobre si el paciente que protagonizó los destrozos enfrentará consecuencias legales por sus acciones y tampoco se han emitido declaraciones oficiales por parte de Cafam o de las autoridades respecto a lo sucedido, pero los internautas piden que se ponga atención a su caso y se le de solución, así como a la gran cantidad de personas que no han recibido sus medicamentos en la ciudad.

La ciudadanía pide vigilancia en las farmacias de todo el país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Este episodio de desespero por parte del paciente se convirtió en un llamado para que las entidades encargadas aborden de manera urgente las fallas en la cadena de suministro de medicamentos, un tema que afecta a miles de colombianos y que, como se ha visto, puede desencadenar situaciones de tensión como la ocurrida en la capital del Atlántico.