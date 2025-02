El ‘Bukele colombiano’ cerró la puerta a una posible candidatura presidencial en 2026: “Estoy acá para gobernar cuatro años”

El Tribunal Administrativo de Santander anuló la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga - crédito Alcaldía de Bucaramanga

Desde que Jaime Andrés Beltrán asumió el puesto de alcalde de Bucaramanga el 1 de enero de 2024, su administración ha estado plagada por la polémica en torno a sus políticas públicas contra los migrantes y un proceso legal que anuló la elección por doble militancia.

Sin embargo, el comúnmente conocido como el ‘Bukele colombiano’ ha logrado reponerse a las críticas y los reveses propinados por la justicia. Beltrán apeló ante el Consejo de Estado la decisión y se mantendrá en el cargo hasta que el alto tribunal anuncie que pasará.

“Si querían tumbar a un alcalde, les nace un presidente de la República (...). La manera como han venido difamando a mi familia, a mi fe, a mi casa no tiene precedentes. Nunca había visto a la clase politiquera y a la izquierda junta para tumbar a un gobierno”, dijo.

Sus declaraciones, luego de interponer el recurso legal junto a su defensa, avivaron los rumores de que el mandatario local tendría entre sus planes seguir el camino del ex candidato presidencial Rodolfo Hernández, que también fue alcalde de Bucaramanga y con políticas similares a las de Beltrán logró llegar a la segunda vuelta de los comicios celebrados en 2022.

El Alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, confirmó que no renunciará a su cargo - crédito @soyjaimeandres/X

Beltrán publicó un video en sus redes sociales en el que aplacó los rumores de una posible candidatura, además de anunciar que tiene como principal objetivo trabajar por Bucaramanga durante los años que le quedan en su ejercicio como alcalde.

“El que me puso aquí fue Dios y me iré el día que determine lo contrario, hoy Jaime Andrés Beltrán es alcalde, no tengo en mi mente renunciar, tengo claro que fui elegido para gobernar por cuatro años”, confirmó.

De igual manera, sostuvo que mientras esté al mando de La Ciudad Bonita, la izquierda colombiana no tendrá cabida en su administración, puesto que sus ideales van en contra de lo que considera importante para fomentar el desarrollo de los bumangueses.

“La izquierda nunca se tomará Bucaramanga ni a Santander. La izquierda no tiene espacio en esta región, esta es una región que cree en la familia, que cree en los valores, que creen los principios, que creen en la democracia, que creen la propiedad privada y que la cuida, es una sociedad que piensa distinto. Por lo tanto, la izquierda intentará decir miles de mentiras, pero nunca podrá gobernar esta región porque esta es una región que cree plenamente en la democracia”, puntualizó el alcalde.

La multimillonaria deuda que el Bukele colombiano puso a Bucaramanga

Beltrán afirmó que el dinero será para consolidar tres obras para la ciudad - crédito Jesús Avilés/ Infobae

Por otro lado, Beltrán anunció que como parte de su plan de gobierno solicitará por tercera ocasión la aprobación de un crédito de más de $300.000 millones para la ciudad.

“Nosotros ya tenemos por tercera vez, vamos a bajar al Concejo de Bogotá el plan de endeudamiento por 320.000 millones que nos sirven para construir el puente de la novena con 45 que está en fase tres, la vía Mutis que nos libera el troncal sur y la cárcel para sindicados, pero si no hay recursos no puedo construir por encima del concejo”, afirmó.

Incluso, envió un contundente mensaje a sus detractores, señalando que su único objetivo es retrasar las obras que buscan ayudar a la ciudad para velar por sus fines políticos.

Jaime Andrés Beltrán afirmó que el dinero es necesario para cumplir con sus promesas de campaña y las obras pendientes en la capital de Santander - crédito Colprensa

“Son obras que le van a quedar a la ciudad. Entre más nos demoremos en ese préstamo, va a ser más demorado. El compromiso de los sindicados es de los municipios y no del Gobierno nacional”.

Así las cosas, solicitó a la ciudadanía no dejarse influenciar por varios políticos de la ciudad, puesto que desde su administración están trabajando para mejorar su calidad de vida.

“Lo que necesitamos es voluntad, mi llamado es que piensen en la ciudad, no en las estrategias políticas porque nosotros estamos de paso, pero las obras permanecen con el tiempo y mejoran la calidad de los bumangueses”, puntualizó el alcalde Beltrán.