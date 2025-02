Yana Karpova compartió detalles de su primera cita con Cris Valencia: “Él quería que yo pagara”

Yana Karpova habló sobre una experiencia clave en su relación con Cris Valencia dentro de "La casa de los famosos Colombia" - crédito @la_rusayana / TikTok

En una conversación que rápidamente captó la atención de los seguidores de La casa de los famosos, Yana Karpova reveló un episodio particular de su relación con el cantante Cris Valencia. La modelo rusa confesó que durante su primera cita, Valencia le pidió que ella pagara la cuenta como una muestra de amor, una situación que marcó un momento clave en el inicio de su romance.

De acuerdo con lo compartido en el reality, Karpova relató este episodio mientras conversaba con sus compañeras Yina Calderón y La Abuela durante la preparación del almuerzo: “Es que él me dijo ‘yo quiero que me demuestres que me amas y que pagues la salida’, y yo dije, ‘pero es que con las rusas así no funciona’”. Aunque la modelo expresó estar profundamente enamorada del joven cantante, no dudó en señalar que desde el principio dejó claras sus posturas y límites en la relación.

En el contexto de esta conversación, la empresaria de fajas aprovechó para compartir su perspectiva sobre el tema. Calderón expresó que, aunque no considera que un hombre deba asumir siempre los gastos en una relación, sí cree que es importante que lo haga en la primera cita. “Obvio, usted puede tener detalles, porque una vieja mantenida tampoco es. Las mujeres debemos tener la plata propia, pero usted no puede en la primera salida pagar”, afirmó la DJ, generando opiniones divididas entre los televidentes.

La modelo, por su parte, intentó justificar la actitud de Cris Valencia, argumentando que él tiene solo 22 años y aún está aprendiendo a manejar ciertas situaciones en una relación. Pese a las críticas que recibió el cantante por parte de Calderón, Karpova reiteró que sigue profundamente enamorada de él y que su relación continúa fortaleciéndose. “Yo lo quiero y todo, yo sé que está mejorando y entendiendo cómo me gustan las cosas”, argumentó la rusa.

La conversación entre Yana Karpova, Yina Calderón y La Abuela no tardó en generar un amplio debate entre los seguidores de La casa de los famosos. Muchos usuarios en redes sociales expresaron opiniones divididas sobre el tema, cuestionando las expectativas de género en las relaciones y las responsabilidades económicas en las primeras citas.

Mientras algunos defendieron la postura de Calderón, argumentando que un hombre debe mostrar interés y compromiso al asumir los gastos iniciales, otros señalaron que las relaciones modernas deben basarse en la igualdad y el respeto mutuo, sin imponer roles tradicionales.

Más allá de su relación con Cris Valencia, Yana Karpova ha tenido un papel destacado en La casa de los famosos. Tras un conflicto inicial con Karina García, la modelo ha logrado establecer vínculos más cercanos con otras participantes, como Yina Calderón y La Abuela, quienes se han convertido en sus confidentes dentro de la casa.

En paralelo, Cris Valencia, una de las figuras emergentes más comentadas en la escena musical, abordó recientemente los rumores en torno a su vida personal y profesional durante una entrevista en Mix Radio Bogotá. Entre los temas destacados, el artista habló sobre su relación sentimental con la cantante rusa Yana Karpova.

Valencia confirmó que su noviazgo con Karpova, que comenzó hace aproximadamente 21 días, no es una estrategia de marketing, como algunos han especulado. “Ella es mi novia. Nos conocimos gracias a Westcol, quien la contactó para una colaboración”, explicó el artista, desmintiendo cualquier intención comercial detrás de su relación. Valencia aprovechó la oportunidad para desmentir los rumores que sugieren que su relación con la modelo es una estrategia de marketing. “A ella le gustan los latinos”, comentó.