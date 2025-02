Buen ciudadano retuvo a ladrones que “pilló” desocupándole el bolso a una mujer en un bus de Medellín

En vista de que estaban formando trancón, decidieron continuar el viaje hasta encontrarse con un patrullero de la Policía - crédito @DenunciasAntio2 / X

Tras ser descubiertos en su intento de robo en un bus, cuatro ladrones fueron retenidos por los pasajeros, entre ellos, un guardia de seguridad armado, que los entregaron a las autoridades.

Según comentó un testigo al canal de denuncias ciudadanas Denuncias Antioquia, “(el bus) venía de Sabaneta a Medellín, el suceso fue entre la 33 y San Juan. Le impidieron salir a una dama y le abrieron el bolso, le sacaron el celular y la cartera. Yo también venía en el bus y cuando vi que le abrieron el bolso hice el escándalo y llame al 123″.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los señalados negaron haberse acercado a la joven para evitar que bajara del bus y tomar sus pertenencias. Sin embargo, los demás pasajeros habrían notado cuando le abrieron el bolso y advirtieron al conductor, que mantuvo las puertas cerradas.

“Todos cuatro esperan ahí, por favor, y enseguida cuadramos con la patrulla porque es que están más bandereados que un berraco”, les indicó un usuario que medió entre pasajeros y ladrones, luego de que fueran descubiertos.

Asustado, uno de los señalados trató de escaparse por la ventana; lo que generó una respuesta violenta de los pasajeros, entre ellos, un hombre que le habría roto el dedo a un supuesto ladrón, tras pegarle con un palo.

“Si no tienen pecado ¿por qué bajarse? Llamen a la Policía rápido que estos hijueput@$%# nos están robando o si no ¿por qué se van a bajar? Hay que ver cómo le tenían el bolso abierto a la niña”, les gritaban. E insistieron: “Hay gente que madruga a trabar honestamente, no todos se levantan a robar a todos los días, a robar a las mujeres”.

Al ver que el bus estaba haciendo trancón y la Policía estaba tardándose, el conductor decidió avanzar con la puerta cerrada hasta que, finalmente, encontraron en la calle a un patrullero, al que le pidieron atender el caso.

Estas son las modalidades de robo que más se registran en Medellín:

El hurto a motocicletas se ha consolidado como una de las modalidades delictivas más frecuentes en Medellín, con un total de 4.596 motos reportadas como robadas hasta octubre del 2024. Una cifra menor a la del año anterior, cuando otros 549 robos fueron reportados en el mismo periodo.

Sin embargo, el panorama sobre la lucha contra el robo en la capital de Antioquia es mucho más amplio. Según informó Medellín Cómo Vamos, en 2024 se registraron 28.104 casos de hurto en diversas modalidades y aunque supone una leve mejora respecto al 2023, sigue siendo un problema significativo.

De acuerdo con los datos proporcionados en su último informe, el promedio diario de robos en la ciudad asciende a 101. Este número incluye delitos como el hurto de celulares, dinero, viviendas, negocios y vehículos; lo que evidencia la magnitud del problema.

El robo de motocicletas es uno de los que más preocupan a las autoridades paisas - crédito 123RF

Si bien se registró una disminución de 13 casos por día, en comparación con el año anterior, la incidencia sigue siendo alarmante y afecta a residentes y turistas, impactando directamente la percepción de seguridad y la calidad de vida en la ciudad.

El informe de Medellín Cómo Vamos detalla que, en comparación con 2023, el número total de robos disminuyó en 6.435 casos. Sin embargo, esta reducción no ha sido suficiente para aliviar la preocupación de la ciudadanía, ya que ciertas zonas de la ciudad continúan siendo más vulnerables a este tipo de delitos. La incidencia delictiva varía según la modalidad de hurto, lo que sugiere que algunas áreas son más propensas a ciertos tipos de robos que otras.

El hurto de motocicletas, en particular, ha sido identificado como una de las modalidades más recurrentes, lo que subraya la importancia de implementar medidas específicas para combatir este tipo de delito.

101 casos de robo se registran por día en la ciudad - Freepik

Las autoridades locales han reconocido la gravedad de la situación y han intensificado sus esfuerzos para abordar esta problemática. Sin embargo, el desafío sigue siendo considerable, ya que el hurto afecta a diversos sectores de la población y requiere soluciones integrales que aborden tanto las causas como las consecuencias de este fenómeno.

En respuesta a la persistencia del hurto, las autoridades de Medellín han puesto en marcha diversas estrategias de seguridad con el objetivo de reducir la incidencia de estos delitos. Aunque no se especificaron detalles concretos sobre estas medidas en el informe de Medellín Cómo Vamos, es evidente que se requiere un enfoque multidimensional que incluya tanto la prevención como la persecución efectiva de los delincuentes.

.