Shakira habría discutido fuertemente con Piqué antes de ser hospitalizada: sus hijos fueron el tema principal

Así lo dio a conocer en una transmisión en un programa en la televisión peruana - crédito @Willax/Facebook

Un nuevo capítulo parece haberse estrenado en la telenovela entre Shakira y Gerard Piqué, después de que los ánimos aparentemente estuvieran calmados en el último año. Sin embargo, la trama parece haber dado un giro desde la última vez que los niños visitaron a su padre en Barcelona, España, principalmente provocada por Clara Chía y la negativa a ser presentada oficialmente como pareja del español.

Conforme avanzaban los días para que diera inicio oficialmente Las mujeres ya no lloran World Tour, el ánimo entre los dos ocupados padres iban in crescendo, debido a lo que podría ser interpretado como una venganza del exfutbolista a Shakira.

De acuerdo con lo expuesto inicialmente por las Mamarazzis, Gerard Piqué se negó a trasladarse a Miami mientras se desarrollaban las presentaciones de la barranquillera para cuidar de Milan y Sasha.

Piqué muestra su faceta paternal junto a Sasha, Milan y dos amigos de ellos - crédito Europa Press

Esto derivó en que horas antes de su llegada a Lima, capital del Perú, Shakira y Piqué hubieran protagonizado un encontronazo vía telefónica, ayudando a que su malestar gastrointestinal se intensificara. Esta información fue verificada por el paparazzi español Jordi Martin, afirmando que “ha estado un poco nerviosa”, declaraciones ofrecidas al programa Amor y fuego en Perú.

“No lo ha pasado bien, porque tuvo una discusión muy fuerte con Gerard Piqué hace unos días por el tema de los niños”; sin embargo, la promesa de cuidar a sus hijos cambió cuando el exfutbolista le dijo que debía cumplir con compromisos laborales de la Kings League.

Jordi Martin habló sobre la discusión entre Piqué y Shakira por el cuidado de sus hijos - crédito Captura de Pantalla/Willax

“Shakira le dice: ¿Cómo me haces esto en plena gira? ¿Yo ahora qué hago con los niños?, a lo que Piqué le respondió: ‘pues llévatelos contigo unos días’“, agregó Jordi Martin, lo que daría a entender que los niños no estaban con la artista en Brasil y que se reunió con ellos a su llegada a Lima.

Finalmente, de acuerdo con la fuente del comunicador que es cercana al círculo que rodea a la colombiana, la artista aceptó el retracto de su expareja para cuidar de los menores, pero hizo una clara advertencia: “Vale, ok, no hay problema. Yo voy a ponerles unos tutores, pero esto lo vas a pagar tú porque tú ya estás faltando a tu palabra y no estás cumpliendo con lo que tú habías pactado conmigo”, lo que señalaría como culpable de su molestia abdominal al padre de los niños y no como se dijo por culpa de una comida tradicional del Perú.

Shakira ya está en Barranquilla con Milan y Sasha

Shakira llegó a Barranquilla en la madrugada y acompañada de su hermano mayor y sus dos hijos, Milan y Sasha - crédito @conciertoscolombia.oficial/Instagram

Los periodistas en la capital del Atlántico estuvieron atentos a la llegada de la artista a la arenosa; sin embargo, debido a los problemas de salud que enfrenta William Mebarak decidió pasar por alto el recibimiento de sus fans y arribar directo a la casa donde la esperaban sus familiares.

Por otro lado, en redes sociales se conocieron videos del saludo que entregó la intérprete de Monotonía, afirmando que se encontraba muy feliz de poder estar nuevamente en su tierra. Pero esto no fue lo único que llamó la atención, debido a que cuando arribó al Ernesto Cortissoz de Barranquilla en su jet privado, los niños se bajaron junto a ella.

RShakira tendrá cinco shows en Colombia: Barranquilla, Medellín y Bogotá vibrarán con sus canciones - crédito Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation

“Contenta de estar en mi tierra y daré todo lo mejor que tengo, todo de mí”, afirmó en un corto diálogo con los periodistas que se encontraban en el lugar, lamentando que no se pudiera bajar más la ventana de su camioneta para saludar mejor a quienes esperaron horas por su llegada.

Después de sus dos presentaciones en el Metropolitano, Shakira llegará a Medellín el 24 de febrero y los días 26 y 27 del mismo mes estará en El Campín encantando a los bogotanos.