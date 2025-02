Laura Barjum lloró por la historia detrás de los lobitos en el concierto de Shakira

La actriz y modelo representó el sentimiento de todos los seguidores de la artista - crédito Laura Barjum / TikTok

El pasado 12 de febrero, Shakira dio inicio a su esperado tour Las mujeres ya no lloran en el Estadio Olímpico Nilton Santos, ubicado en Río de Janeiro, Brasil, donde miles de fanáticos se congregaron para presenciar el espectáculo. Este evento, que promete ser uno de los más significativos de su trayectoria, no solo destaca por sus icónicos temas musicales, sino por los mensajes que acompañan cada presentación.

Y es que hay varios momentos que se han tomado las redes sociales, como los populares 10 mandamientos de una loba. Aunque hay uno que no ha pasado desapercibido y le sacó lágrimas a más de uno, se trata de la proyección de un video que muestra una manada de lobos. En esta secuencia, el lobo macho abandona a la madre y a sus dos cachorros, dejando a la loba en un estado de desolación. Sin embargo, la historia da un giro cuando la madre decide seguir adelante y a cuidar de sus hijos sin la presencia de su pareja.

Muchos asistentes han interpretado esta representación como un reflejo de la vida personal de Shakira, tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué, que se separó de la artista en medio de rumores de infidelidad con Clara Chía. El impacto de esta escena no ha pasado desapercibido entre los seguidores de la artista y una de las famosas en pronunciarse fue la actriz y modelo Laura Barjum, que expresó a través de sus redes sociales su reacción por este momento del concierto.

Por medio de un video compartido en redes sociales, la famosa que le da vida a Fernanda Sanmiguel en la nueva versión de Nuevo Rico Nuevo Pobre se mostró visiblemente conmovida, incluso entre lágrimas, al hablar sobre lo que sintió al ver la escena de los lobos: “Estoy mal. Estoy mal con la parte de los lobitos de Shakira en el concierto”, dijo la actriz.

La historia ha recorrido el internet - crédito VaniVi / TikTok

Barjum hizo una reflexión para sus seguidores y compartió su experiencia personal, al afirmar que ha sido afortunada de contar con un padre presente y amoroso. Sin embargo, también mencionó que ha sido testigo del dolor de muchas amigas que no han tenido la misma suerte: “No me gusta ver una persona tener ese dolor. Y me conmovió mucho”, agregó, aunque relató que no tenía boleta y que quería ir al espectáculo para brindar su apoyo a la artista por sus letras y su narrativa visual, pues los lleva a reflexionar sobre temas como la resiliencia, la familia y el empoderamiento femenino.

Ante el video de Laura, visiblemente impactada, los internautas dejaron comentarios como: “Es un bonito mensaje. Finalmente, así como Shakira, hay miles de mujeres en el mundo que terminan solas echando para adelante a sus lobitos”, “La parte de los lobitos me dejó con el ojo aguado 🥹🥹 mientras yo viva Piqué tendrá un hater 😌” y “Todos lloramos al ver a los lobitos 😭😭😭 grande Shakira🥹 entiendan el dolor no es tanto por el hombre, es por la familia que querías para tus hijos la que se rompe 😞”.

Las mujeres ya no lloran tour no solo es un éxito en términos de asistencia, sino que es un ejemplo de cómo la barranquillera ha sabido conectar con su público a través de un espectáculo que combina música, visuales impactantes y mensajes que trascienden lo personal para convertirse en universales. La historia de los lobos, en particular, es interpretada como una metáfora de la superación y la fortaleza que Shakira ha demostrado tras su separación.

Shakira sorprende con su impecable espectáculo - crédito Colprensa

Con esta gira, Shakira reafirma su lugar como una de las artistas más influyentes de la música latina con su enfático mensaje de empoderamiento y resiliencia que transmite en cada presentación, lo que está siendo recibido con entusiasmo y admiración por parte de sus seguidores, que ven en ella un ejemplo de cómo transformar el dolor en arte y fortaleza.