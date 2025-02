Colombiano al que deportaron desde los Estados Unidos aseguró que fue engañado para regresar al país: “Me dijeron que me iban a conseguir empleo”

Los oficiales de migración le dijeron que firmara confiado en que recibiría un subsidio - crédito Depositphotos

La promesa del presidente estadounidense, Donal Trump, de realizar deportaciones masivas desde su primera semana de mandato tiene en aprietos a quienes no han logrado solucionar su situación migratoria en el país.

Entre ellos se encuentran el colombiano Jorge González y su hija, de 8 años de edad, que hace tan solo tres meses llegaron por el hueco y se ubicaron en Chicago.

Según comentó en entrevista para Pulzo, para lograrlo vendió todos sus electrodomésticos y una moto: “Me fui con la ropa, junto a mi hija. Pagamos un poco más de treinta millones a los coyotes para cruzar, logramos llegar al ‘Bronx’ en Chicago, a los barrios más bajos. Yo tenía una familiar allá que me ayudó a conseguir trabajo en un restaurante colombiano de una persona de Buenaventura. Me pagaban unos 80 dólares el día y pude sacar una habitación con mi hija, ya estaba empezando a hacer los papeles”.

Un día cualquiera, los oficialas de migración se acercaron a la zona de comidas en la que trabajaba y empezaron a pedirles papeles a los trabajadores, hasta encontrar a quienes trabajaban de manera irregular:

“De un momento a otro pasaron restaurante por restaurante a pedir papeles a los latinos. Estaba en mi trabajo normal, común y corriente, llegaron los de migración de Estados Unidos. A mí, la persona de Migración me prometió unas cosas, me dijo que no me preocupara, que iba a llegar a Colombia y que no iba a pagar el vuelo. (Ellos) Me iban a dar un subsidio de seis meses y me iban a ayudar a conseguir empleo acá. Yo firmé la deportación junto a mi hija, nos mandaron en un avión comercial, no nos trataron mal, pero tampoco bien, nos hablaban fuerte. A mí me quedaban como 250 dólares, pero me dejaron solo 70 y entregué el resto dinero”.

Pronto, notó que se trataban de promesas vacías y, al no tener a nadie en Colombia, en su llegada, se enfrentó a una situación precaria que lo tiene a punto de dormir en las calles:

“Cuando llegamos a Bogotá supuestamente nos iba a recibir una persona. Yo llegué hace 7 días, pero nos dejaron botados en el aeropuerto para defendernos como pudieramos, fui a la Policía y me dijeron que tocaba tramitarlo con Migración. Mi familia no me sirve para nada acá, con mi hija estoy solo porque mi esposa hace 5 años nos dejó durante el COVID-19. Estoy a la deriva, yo lloraba todos los días, no me ha servido ningún amigo. Desde ayer no he comido nada, no tengo donde dormir, llevo a la intemperie varios días, hoy en la noche no sé en qué sitio quedarme”.

Colombia compartió una guía para que migrantes “hostigados” conozcan sus derechos en los EE. UU.:

¿Con qué derechos fundamentales cuentan los migrantes en EE. UU.?

Derecho a guardar silencio: No está obligado a responder preguntas sobre su estado migratorio o lugar de nacimiento. Solo proporcione su nombre si se lo piden para identificarlo.

Derecho a no ser registrado sin orden judicial: Puede expresar claramente que no consiente el registro de su persona, vehículo o propiedad.

Derecho a permanecer en su hogar: No abra la puerta a las autoridades a menos que presenten una orden judicial firmada por un juez.

Derecho a consultar una orden: Si las autoridades presentan una orden, revísela antes de permitir el acceso. Asegúrese de que sea válida y específica.

¿Con qué derechos cuentan los migrantes en el proceso de deportación?

Tiene derecho a una audiencia: El gobierno no puede deportarlo sin darle la oportunidad de presentar su caso ante un juez.

Derecho a un intérprete: Si no habla inglés, un intérprete debe asistirle durante las audiencias.

Derecho a apelar: Puede apelar la decisión de deportación, siempre que siga los plazos legales.

Presencia en las audiencias: Es crucial asistir a todas las audiencias. Si no lo hace, se emitirá una orden de deportación en su ausencia.