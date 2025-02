Ana del Castillo fue sorprendida por un patrullero en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá

Patrullero de la Policía le cantó a Ana del Castillo - crédito @anadelcastilloj / Instagram

Un momento de admiración y talento quedó registrado en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, cuando un patrullero de la Policía Fiscal y Aduanera sorprendió a la cantante de vallenato Ana del Castillo con una interpretación musical.

El uniformado, identificado como Cristian Joya, aprovechó la oportunidad para demostrar su pasión por el género vallenato y rendir homenaje a la artista, a quien admira profundamente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En declaraciones a La W, Joya expresó que este encuentro fue un acontecimiento que había esperado con ansias. “Es un momento que estaba esperando, por cosas de Dios se presentó y cuando uno está seguro de lo que sabe hacer se esperan buenos resultados y creo que se dio. Todavía estoy muy emocionado”, afirmó.

El patrullero explicó que el encuentro ocurrió mientras realizaba labores de apoyo y soporte a la Dian en el aeropuerto. Al reconocer a Ana del Castillo, no dudó en acercarse y pedirle permiso para cantarle.

El patrullero explicó que el encuentro ocurrió mientras realizaba labores de apoyo y soporte a la Dian en el aeropuerto. - crédito Camila Díaz/Colprensa

Según detalló a La W, su intención era rendir tributo tanto a la cantante como al reconocido compositor vallenato Omar Geles, quien había celebrado su cumpleaños el día anterior.

“Le pedí que si ella me permitía cantarle porque yo admiraba mucho su talento y aprovechando que el día anterior era el cumpleaños de Omar Geles, le canté esas dos canciones y fue muy bueno, creo que le gustó porque cantó conmigo. Fue un momento muy bonito y todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer”, relató Joya.

El gesto no solo fue bien recibido por la artista, quien incluso se unió a la interpretación, sino que también dejó una huella imborrable en el patrullero, quien describió la experiencia como un instante memorable en su vida.

Más allá del encuentro, Cristian Joya destacó el orgullo que siente al portar el uniforme de la Policía Nacional y al mismo tiempo ser un apasionado del vallenato. En sus declaraciones a La W, subrayó que su amor por este género musical es una parte importante de su identidad.

Patrullero contó experiencia de cantar con la artista vallenato, momento memorable - crédito @anadelcastilloj/Instagram

“Es un orgullo portar este uniforme, ser músico, cantar este lindo género como es el vallenato. Soy un policía como todos los que trabajamos en esta linda institución que damos lo mejor de nosotros”, indicó.

Ana del Castillo contó cómo conoció a James Rodríguez y confesó la promesa que el futbolista le hizo

Ana del Castillo sorprendió a sus seguidores al revelar detalles sobre su amistad con el futbolista colombiano James Rodríguez. La cantante de música vallenata, de 25 años, confesó que mantiene una conexión especial con el futbolista y que suelen hablar con regularidad. “Nos hablamos y nos mantenemos al día”, aseguró la joven artista.

En su paso por el programa digital Desnúdate con Eva Rey, Ana también mencionó una promesa de James Rodríguez, quien le expresó su deseo de cumplir un sueño con ella. “Él me dijo que tiene un deseo conmigo y yo estoy lista para hacerlo realidad”, dijo, dejando en claro su disposición a llevar a cabo la propuesta.

Durante la entrevista, Ana reveló cómo surgió la relación con el jugador, mencionando que no ha sido a través de Instagram, sino que James Rodríguez le pidió que cantara en una fiesta privada.

Ana del Castillo sacó a la luz su amistad con James Rodríguez y reveló el sueño que él tiene con ella - crédito @anadelcastilloj y @jamesrodriguez10/Instagram

“Él quiere una parranda vallenata mía, para que yo cante en una fiesta privada. Es amigo de Wilfredo, hay conexiones, así que cuando él venga, vamos a parrandear. Él me lo prometió, no me puede quedar mal, ya sabes que aquí estoy lista para cumplirte el deseo”, explicó.

La revelación, en medio de una dinámica en la que la periodista española Eva Rey cuestionó a los invitados sobre sus gustos personales, generó gran interés en la audiencia. Sin embargo, el segmento también desató críticas de algunos internautas, quienes acusaron a Ana de presumir y pusieron en duda la veracidad de su relato.

Además, varios se sintieron incómodos con la imitación que la cantante hizo del estilo pausado de habla de James Rodríguez, lo que generó burlas en redes sociales.