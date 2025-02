Margarita Rosa de Francisco dijo que “no votaría por la derecha ni con una pistola en la cien” y Polo Polo le contestó “no sea cínica”

Miguel Polo Polo le contestó a un mensaje de Margarita Rosa de Francisco por decir que no votaría por la derecha - crédito Miguel Polo Polo/Facebook y @margaritarosa.defrancisco / Instagram

La actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco, que ha manifestado abiertamente su respaldo al gobierno de Gustavo Petro y ha sido una fuerte crítica de la derecha en Colombia, reiteró su postura con un mensaje en su cuenta de X.

En su publicación, aseguró que tiene interiorizado que nunca votaría por la derecha, incluso bajo presión, “ni con una pistola en la cien”, dijo. Este comentario generó una ola de reacciones tanto de apoyo como de rechazo en las redes sociales.

Entre las reacciones opuestas a lo dicho por la actriz colombiana se encuentra el representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo, que en contraste con de Francisco es un férreo opositor del presidente Petro. El legislador le respondió a la artista que “no sea cínica”.

Margarita Rosa de Francisco manifestó su rechazo a la derecha en Colombia con un contundente mensaje en sus redes sociales.

“Yo tengo ‘interiorizado’ que a la derecha no le voto ni con una pistola en la sien”, escribió la actriz, dejando clara su postura política y avivando la discusión entre quienes comparten su visión y quienes la critican por su posición.

El congresista Miguel Polo Polo respondió con dureza a las declaraciones de Margarita Rosa de Francisco sobre su negativa a votar por la derecha.

En su mensaje, la acusó de “cinismo” y afirmó que quienes realmente ejercen presión armada sobre los votantes son las guerrillas, a las que señaló de haber respaldado abiertamente la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de la República.

“No sea cínica. Los que ponen fusiles en la cabeza de la gente para que estos voten son las guerrillas que apoyaron abiertamente a Petro para que llegara al poder”, escribió en su publicación de X el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Y es que, además del congresista de oposición al Gobierno nacional Miguel Abraham Polo Polo varios internautas de la red social le contestaron a la actriz en su publicación criticando su postura política. Un ejemplo de esto es el usuario @santiuribedel10 quien comentó “Si ya votaste por Benedetti votas lo que sea Margara”.

Por su parte el internauta @raurodrod contestó que: “Te entiendo, yo a Petro no le voto ni con una pistola en la sien; pero siento que mis dos votos en blanco hace un tiempo favorecieron a que este personaje esté ahí”.

Este no es el primer enfrentamiento entre Margarita Rosa de Francisco y el congresista Miguel Polo Polo. En el anterior enfrentamiento entre ambos, el 5 de diciembre, la actriz y presentadora vallecaucana cuestionó al representante luego de que este pusiera en duda la cifra de 6.402 casos de falsos positivos reportada por la Justicia Especial para la Paz. Sus críticas avivaron un nuevo cruce de declaraciones entre ambos, reflejando sus marcadas diferencias ideológicas.

En respuesta a las declaraciones de Miguel Polo Polo sobre la cifra de falsos positivos, Margarita Rosa de Francisco lo calificó como un ejemplo de manipulación política. Según la actriz, el congresista ha sido utilizado por sectores con influencia para difundir discursos que minimizan o niegan los crímenes documentados por la Justicia Especial para la Paz.

“El mismo Polo Polo es un falso positivo y no lo sabe. Ser un falso positivo también significa ser usado como positivo de las militancias de un poder que no es el suyo”, dijo de Francisco en su cuenta de X en aquella oportunidad sobre el representante a la Cámara.

Y es que, en aquel momento el legislador Polo Polo comentó sobre los falsos positivos lo siguiente: “Es falso. No es real. Fue inventado para hacer politiquería, para perseguir adversarios políticos y para manchar el nombre de nuestra fuerza pública. Hoy la JEP ha revelado que no tiene los 6.402 nombres, sino que solo tiene 1.934 nombres. Hay que ver si entre esos nombres no se encuentra el de guerrilleros que fueron metidos como falsos positivos, nombre repetidos o que, ni siquiera, pueden ser soportados con números de cédula”.