Lady Tabares y La Abuela rompen en llanto en la competencia: las dos figuras del entretenimiento no se toleran

Así quedó registrado en las redes sociales en conversación con El Jefe de la competencia - crédito @canalrcn/IG

Una de las primeras diferencias que se presentó en La casa de los famosos Colombia fue protagonizada por Lady Tabares y La Abuela, debido a actitudes de la mujer de la tercera edad con la actriz.

Esto quedó evidenciado frente a las cámaras, cuando la conocida también como la vendedora de rosas reunió a su equipo en la habitación en la que dormían junto con la creadora de contenido y expuso su descontento.

“Es tan hipócrita y tan falsa que no ha tenido las tetas de decirme en la cara su inconformidad conmigo. Tengo todavía mucho aguante, sí, tengo mucho aguante. Uno de los motivos por los cuales se hizo esta reunión fue por eso … Para pasar a mi habitación, estaba aquí la señora en la habitación de ella. Entonces, tuve la decencia de saludarla, yo ahí sentí su falsedad y su hipocresía, pero igual ella se rió … Pero ella no tuvo la valentía de decirme en mi cara que no le agradaba o no”, contó Tabares en su momento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Lady Tabares sigue teniendo problemas con La Abuela - crédito Canal RCN

Después de exponer sus diferencias han pasado ya dos semanas, pero todo parece indicar que las inconformidades siguen estando a la orden del día, pues recientemente las dos expusieron nuevamente frente a el Jefe de la casa, visiblemente afectadas y con lágrimas en sus ojos.

La primera en hablar fue Lady, que aseguró este tipo de situaciones la incomodan porque no conoce a La Abuela “no sé cuál sea su problema conmigo”.

Adicionalmente, la actriz habló de cómo la pueden estar percibiendo sus familiares en el exterior, pensando en lo que dirán sus hijos cuando ven que se meten con su mamá sin motivo algunos.

La Abuela conmovió al contar cómo era su vida antes de alcanzar la fama en redes sociales y llegar a 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Fue en ese momento el turno para que La Abuela expusiera su punto de vista, señalando que lo único que ha hecho es tratar de hacer un buen ambiente con sus compañeros “yo brego a charlar, a jugar, nadie sabe nada de mí”.

Melissa Gate también ha tenido roces con La Abuela

Esta misma discusión la ha tenido en repetidas La Abuela con Melissa Gate y Norma Nivia, a quienes les esconde sus alimentos veganos elegidos especialmente en el mercado para su alimentación. Sin embargo, todo parece indicar que la mujer de la tercera edad guarda los alimentos inconscientemente, pues solamente son dos sus compañeras las que no comen carne.

Melisa Gate se enfrentó a Yaya y Emiro por el uso de sus quesos, al asegurar que su dieta vegana no era respetada - crédito @canalrcn/Instagram

“Hagan lo que quieran... Abuela, yo con usted no voy a pelear, entonces, hagan lo que se les dé la gana … A mí casi nunca me hacen desayuno... Ayer me quitaron las galletas, a mí nunca me dicen“, dijo Gate inconforme porque es el único alimento lácteo que puede consumir y a sus compañeros les traen de otros tipos de quesos, pero terminan comiéndose el que elige la paisa en la despensa.

Pero ahí no terminó la discusión, pues debido a los problemas que estaba enfrentando Melissa con el abuso en el uso de los alimentos que ella trae para su consumo, Emiro Navarro y Yaya intentaron calmar la situación dialogando con ella, pero también se llevaron un buen jalón de orejas de parte de la afectada que les reclamó por haberse igualado con ella en la pelea con La Abuela.

Salen a luz videos en los que Melissa Gate habría dado motivos para que Yina Calderón la señalara de la madre en 'La casa de los famosos Colombia 2' - crédito cortesía Canal RCN

“O sea, qué feo eso. La verdad, de parte de ustedes dos (Emiro y Yaya) a mí me pareció feo. Y como vuelvo y te repito: yo en ningún momento a Emiro ni le hablé mal, ni le falté al respeto, y tampoco creo que a ti. Los dos se igualaron conmigo”, fueron las palabras con las que Melissa se desahogó.