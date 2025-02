José Antonio Ocampo reconoció haber enviado hoja de vida de una persona para la Dian: “No hice ejercicio alguno de presión”

El exministro de Hacienda aseguró que la persona que recomendó no ganó el proceso - crédito Colprensa

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, que lideró la cartera entre 2022 y 2023, durante el Gobierno de Gustavo Petro, se pronunció luego de que el actual ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, asegurara que hubo funcionarios y exfuncionarios que recomendaron a ciertas personas para que ocuparan cargos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Posteriormente, fue revelado el listado de nombres de quienes hicieron las recomendaciones.

Uno de los mencionados es, justamente, el exministro de Hacienda, que a través de su cuenta de X explicó las razones por las cuales remitió la hoja de vida de un hombre para que fuera tenido en cuenta en un proceso de selección.

Según detalló, se trata del señor Adolfo José Cabrera, que trabajó durante más de 30 años en la Dian. Pasó su perfil para que participara en una “promoción” para el cargo de director seccional.

De acuerdo con sus declaraciones, aunque lo recomendó, no fue ganador del proceso. “El hecho de que no fue escogido es la prueba inequívoca de que no hice ejercicio alguno de presión sobre el entonces Director de la DIAN. Más aún, en mis décadas de servicio público y las cuatro veces que he sido miembro del gabinete, he sido un enérgico y reconocido promotor de la meritocracia en nuestro país”, aseveró.

La polémica por las recomendaciones de Roy Barreras

Además de Ocampo, otras personas cercanas al Gobierno nacional aparecen en el listado. Entre ellas está el embajador en Colombia en Reino Unido, Roy Barreras. De acuerdo con el documento que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, el servidor público, que para entonces fungía como presidente del Senado de la República (2022-2023), recomendó a cinco personas para ocupar puestos en la Dian.

Daniel Eduardo Rodríguez

William Eduardo Rodríguez

Jerlin Arley Campo Angulo

Javier Zuluaga Monterio

Alba Mónica Ramírez Osorio

La primera persona fue recomendada para ser director seccional, aunque no se especifica la ciudad o municipio en el que se estaba buscando llenar la vacante. Las siguientes tres recomendaciones de Barreras también estaban dirigidas a cargos en direcciones seccionales en Buenaventura, mientras que la última estaba contemplada para una dirección en Cali.

Según detalló, el funcionario le entregó directamente las hojas de vida de quienes consideraba idóneos para los cargos, asegurando, además, que se necesitaba tener una correcta coordinación entre las oficinas de la Dian en Cali y Buenaventura. Esto, teniendo en cuenta que buena parte del contrabando en Colombia se mueve entre ambas ciudades.

Al hacer entrega de los documentos, habría hecho una amenaza: “Me dijo: ‘Mira, Luis Carlos, eres un tipo prometedor, eres como un futbolista estrella, imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas’”, aseguró el exdirector de la Dian en El reporte Coronell, de W Radio.

El embajador en Reino Unido se pronunció al respecto, asegurando que es un “infundio”. Asimismo, confesó que, en su momento, sí recomendó a una persona para que llegara a la dirección de la entidad, justamente, Luis Carlos Reyes. “Fui yo quien le presentó a Luis Carlos Reyes al presidente Petro, en mi apartamento, en campaña, porque habíamos acordado realizar unos desayunos económicos”, precisó, en conversación con W Radio.

De acuerdo con el expresidente del Senado, la reunión, en la que estuvieron presentes expertos en economía, tenía como fin determinar cuál sería el “arranque” del Gobierno Petro en la materia.

Más allá de eso, afirmó que los señalamientos del ministro de Comercio son falsas y calificó la “historia de las piernas” como algo fantasioso, fantástico y dañino.